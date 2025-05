Μια εντυπωσιακή και επικίνδυνη έκρηξη φορτηγού σημειώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή στα προάστια του Σικάγο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και τραυματισμό του οδηγού.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στην πόλη Άντισον, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Σικάγο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αιτία της έκρηξης ήταν διαρροή από φιάλη προπανίου που βρισκόταν μέσα σε νοικιασμένο φορτηγό τύπου box truck.

