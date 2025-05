Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε την άσκηση της «μέγιστης διεθνούς πίεσης» επί της Ρωσίας έπειτα από την νυκτερινή μαζική αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας που προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων.

«Οι επιθέσεις της τελευταίας νύκτας δείχνουν για άλλα μία φορά ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να αυξήσει τα δεινά και να καταστρέψει την Ουκρανία. Είναι αποτρόπαιο να βλέπει κανείς παιδιά ανάμεσα στα αθώα τραυματισμένα ή σκοτωμένα θύματα», δήλωσε η Κάγια Κάλας μέσω του Χ.

Last night's attacks again show Russia bent on more suffering and the annihilation of Ukraine. Devastating to see children among innocent victims harmed and killed. My thoughts are with the families today.



We need the strongest international pressure on Russia to stop this war.