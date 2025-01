Το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα αιχμής στην προεκλογική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά την ορκωμοσία του ως 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ξεκίνησε να υλοποιεί τις υποσχέσεις πριν την εκλογική αναμέτρηση.

Τα μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης έχουν πιάσει δουλειά και έχουν ξεκινήσει τις μαζικές συλλήψεις και απελάσεις από τη χώρα.

EXCLUSIVE: We were given exclusive access to ICE's elite Boston team as they went into sanctuary jurisdictions and targeted the "worst of the worst" criminal illegal aliens, including a combative Haitian man who said he won't go back & screamed "F**k Trump, Biden forever!".

Όπως μεταδίδει το Fox News έχει προβεί σε οκτώ συλλήψεις ατόμων που είναι ύποπτοι για δολοφονίες και βιασμούς, καθώς και μέλους συμμορίας MS-13 από την Αϊτή, ο οποίος έχει 18 καταδίκες εις βάρος του.

Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του ο άνδρας φώναζε στις κάμερες «γ… τον Τραμπ, για πάντα Μπάιντεν, δεν γυρίζω στην Αϊτή», ενώ ευχαρίστησε τον Μπάρακ Ομπάμα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιούνται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς για να εκπληρώσει την υπόσχεσή της να ξεκινήσει μια ιστορική επιχείρηση μαζικής απέλασης, η οποία, όπως είπε, θα επικεντρωθεί κυρίως –αλλά όχι αποκλειστικά– στις απειλές για τη δημόσια ασφάλεια.

Τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης Τραμπ, η υπηρεσία μετανάστευσης προχώρησε σε περισσότερες από 460 συλλήψεις παράνομων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ποινικό ιστορικό που περιλαμβάνει σεξουαλική επίθεση, ενδοοικογενειακή βία και εγκλήματα ναρκωτικών και όπλων. Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Ιλινόις, Γιούτα, Καλιφόρνια, Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Φλόριντα και Μέριλαντ.

Οι πράκτορες συνέλαβαν υπηκόους από πολλές χώρες, όπως Αφγανιστάν, Αγκόλα, Βολιβία, Βραζιλία, Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Σενεγάλη και Βενεζουέλα.