Ένας κενυάτης κρατούμενος στο Γουαντάναμο αποφυλακίστηκε, όπως ανακοίνωσε χθες το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Έτσι μειώθηκε σε 29 ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν έγκλειστοι στην αμερικανική στρατιωτική φυλακή σε βάση των ΗΠΑ στο έδαφος της Κούβας.

Ο Μοχάμεντ Άμπντουλ Μαλίκ Μπατζάμπου μετήχθη στην Κένυα, αφού οι αρχές των ΗΠΑ αποφάσισαν πως η φυλάκισή του δεν ήταν πλέον «απαραίτητη για την αποτροπή συνεχιζόμενης σημαντικής απειλής για την εθνική ασφάλεια», αναφέρει δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post, ο Μοχάμεντ Άμπντουλ Μαλίκ Μπατζάμπου συνελήφθη το 2007 και κατηγορήθηκε πως ανήκει στον ανατολικοαφρικανικό βραχίονα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα.

Mohammed Abdul Malik Bajabu, who has been indefinitely detained without charge at #Guantanamo 17+ years is finally being transferred out of the prison. The U.S. government now has an obligation to ensure that the government of Kenya will respect and protect his human rights. pic.twitter.com/0p1xXTvfIw