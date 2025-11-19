Σε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή για διακίνηση πορνογραφικού υλικού καταδικάστηκε από δικαστήριο της Δανίας ο Αντρέας Σιέλντερουπ, ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του.

Ο 21χρονος διεθνής Νορβηγός εξτρέμ παραδέχθηκε ότι πριν δύο χρόνια, όταν αγωνιζόταν στη Δανία με τη φανέλα της Νόρτζελαντ, είχε μοιραστεί μέσω της εφαρμογής Snapchat ένα βίντεο διάρκειας 27 δευτερολέπτων.

Πριν λίγες μέρες, περιμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου, ο Σιέλντερουπ με ανάρτησή του στα social media είχε χαρακτηρίσει »ηλίθιο λάθος» αυτό που είχε κάνει και είχε ζητήσει συγγνώμη από το θύμα, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας να μη δίνει συνέχεια στο θέμα.

Ένα θέμα που έκλεισε τώρα με την απόφαση δικαστηρίου της Δανίας, το οποίο καταδίκασε τον 21χρονο ποδοσφαιριστή, με την ποινή να είναι φυλάκιση 14 ημερών με αναστολή. «Κίτρινη κάρτα», χαρακτήρισε ο δικαστής Ματίας Άικε την τιμωρία του Σιέλντερουπ, ο οποίος πανηγύρισε αυτές τις ημέρες την πρόκριση της Νορβηγίας στο Μουντιάλ, μετά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Ιταλίας στο Μεάτσα.