Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μαρσέιγ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο στην ισπανική πρωτεύουσα πριν την έναρξη, καθώς υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομία.

Οι Μαδριλένοι είναι, φυσικά, το φαβορί για τη νίκη και μία από τις ομάδες που στοχεύουν στην κατάκτηση του τροπαίου, ενώ οι Μασσαλοί θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.

Όπως και να έχει, οι οπαδοί της Μαρσέιγ ταξίδεψαν στην Ισπανία για να είναι δίπλα στην ομάδα τους και λίγες ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού υπήρξαν επεισόδια με την αστυνομία.

Η ένταση ήταν μεγάλη, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, με το κλίμα να μην είναι καθόλου καλό και την ισπανική αστυνομία να είναι σε κατάσταση… συναγερμού προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.