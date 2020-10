Συνάντηση Αναστασιάδη – Σίσι: Πολιτική βούληση για ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου – Αιγύπτου

Την πολιτική βούληση για ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου - Αιγύπτου εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κατά τη διάρκεια διμερούς κατ΄ιδίαν συνάντησης που είχαν το πρωί της Τετάρτης (21/10) στο πλαίσιο της 8ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Σίσι, ο κ. Αναστασιάδης είπε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Θέλω πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά να σας καλωσορίσω στην Κύπρο με την ευκαιρία της 8ης Τριμερούς Συνόδου, αλλά και θεωρώντας τη Σύνοδο σε μια περίοδο αρκετά κρίσιμη για τη γειτονιά μας και άκρως απαραίτητη ενδεχόμενα για την ανασκόπηση πολιτικών που μπορεί να εδραιώσουν την ειρήνη ακόμη και για όσους επιδιώκουν να διαταράξουν είτε τις σχέσεις μας είτε να προκαλέσουν στην περιοχή περαιτέρω πρόβλημα. Η Σύνοδος είναι και σημαδιακή αφού συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τα 60 χρόνια διπλωματικών άριστων σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, γι' αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως στόχος και σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και ακόμα περισσότερο να εμβαθύνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σίσι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και επαναλαμβάνω θερμές ευχαριστίες για τη θερμή υποδοχή που πάντα μας επιφυλάσσετε στη φίλη χώρα Κύπρο. Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά για την 60η επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συγχαρώ και εμάς διότι είμαστε από τις πρώτες χώρες που ξεκίνησαν διπλωματικές, φιλικές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία. Επαναβεβαιώνω την προθυμία μας να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας σε διμερές επίπεδο και γενικότερα τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας σε διάφορους τομείς. Επισημαίνω ότι αυτή η συνάντηση είναι ένα ισχυρό μήνυμα για την πολιτική μας βούληση για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και σε τριμερές επίπεδο κάτι που είναι προς όφελος των χωρών μας».

It is with great pleasure that I welcome to #Cyprus the President of #Egypt @AlsisiOfficial and the Prime Minister of #Greece @kmitsotakis. Despite the enormous challenges, our trilateral cooperation continues unabated and is, in fact, reinforced.

🇨🇾🇬🇷🇪🇬 pic.twitter.com/Sn6FTy2nM7

