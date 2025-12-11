Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή για να κριθεί στη δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της βουλευτού τάχθηκαν 222 βουλευτές, κατά δήλωσαν 26 βουλευτές και «παρών» 12 βουλευτές. Την άρση της ασυλίας της ζήτησε και η ίδια η κ. Μακρή, μετά από έγκληση της οποίας, ο κ. Μαρέδης καταδικάστηκε ομόφωνα για απόπειρα εκβίασης.

Στην απόπειρα εκβίασής της από τον Δημήτρη Μαρέδη αναφέρθηκε η Ζέττα Μακρή.

«Από τον Σεπτέμβριο του 2024 δεχόμουν συνεχώς δυσφημιστικές και εκβιαστικές πιέσεις από τον ιδιοκτήτη ιστοσελίδας, ψυχαγωγικού ραδιοφώνου και πανελίστα Δημήτρη Μαρέδη. Με εκβίαζε να του καταβάλω χρήματα για να μην αναρτά στην ιστοσελίδα σε βάρος μου συκοφαντικά δημοσιεύματα. Όχι να γράφει θετικά για μένα ή να μην αποκαλύψει κάτι σε βάρος μου, αλλά για να μην με συκοφαντεί. Θεώρησα ότι ήταν κάτι παροδικό. Τα δημοσιεύματα πολλαπλασιάστηκαν, οι πιέσεις εντάθηκαν. Σε συνεννόηση με την αστυνομία, ο πανελίστας Δημήτρης Μαρέδης συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Υπέβαλα εναντίον του έγκληση. Το αποτέλεσμα ήταν ο Δημήτρης Μαρέδης να καταδικαστεί ομόφωνα χωρίς ελαφρυντικά για απόπειρα εκβίασης με ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη. Ό,τι περιέλαμβανε η έγκλησή μου κατατέθηκε και στο δικαστήριο και οδήγησε στην ομόφωνη καταδίκη του. Ο Δημήτρης Μαρέδης, αμέσως μετά την κατάθεση της έγκλησης, κατέθεσε εναντίον μου τη μήνυση επί της οποίας καλείστε τώρα να αποφανθείτε αν θα πρέπει να αρθεί ή όχι η ασυλία μου», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συνέχισε:

«Θέλω να σας πω πως ο Δημήτρης Μαρέδης είναι μέλος μιας ομάδας, μιας παρέας που στον Βόλο αντιδρά πάντοτε στις διώξεις εναντίον της με αυτόν τον τρόπο, με κατάθεση μηνύσεων που έχουν ως σκοπό να κάμψουν ψυχολογικά ή και οικονομικά εκείνους οι οποίοι θίγονται. Είναι μια τακτική η οποία ακολουθείται και κάποιες φορές έχει και επιτυχία, αλλά όχι σε εμένα. Δεν είναι υπόθεση αυτό που κάνω, είναι γεγονός. Άλλωστε μετά την καταδίκη του δέχθηκα ομοβροντία επιθέσεων, δημόσιων, χυδαίων συκοφαντικών, απαράδεκτων, σε κάθε περίπτωση ποινικά ελεγκτέων. Ζήτησα από την επιτροπή την άρση της ασυλίας μου».