«Είμαστε πολύ περήφανοι που στη Λάρισα ιδρύθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων αποδεικνύοντας στην πράξη ότι για εμάς η Παιδεία αποτελεί ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί να εξαιρεί κανέναν», είπε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η ίδια, σε συνέντευξή της στο larissanet, είπε ότι το πρώτο κουδούνι για το 2025-2026 βρίσκει τη δημόσια εκπαίδευση «πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη».

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία επισήμανε ότι «η νέα χρονιά ξεκινά με 182 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών (117 στην Πρωτοβάθμια και 65 στη Δευτεροβάθμια, με θέσεις και στην ειδική αγωγή και στα μουσικά σχολεία). Παράλληλα, η περιφέρεια ενισχύεται με 8.672 κιτ ρομποτικής, 4.435 διαδραστικούς πίνακες και 24 σχολικές μονάδες που αναβαθμίζονται μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στη Λάρισα δήλωσε πως «το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» περιλαμβάνει συνολικά 8 σχολεία, εκ των οποίων 3 ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 5 στην πρωτοβάθμια. Παράλληλα, σε επίπεδο νομού έχουν εγκατασταθεί 271 διαδραστικοί πίνακες σε 93 σχολεία, με μέσο όρο σχεδόν τρεις ανά σχολική μονάδα και έχουν διανεμηθεί 1.179 κιτ ρομποτικής».

«Η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να δώσουμε σε όλα τα παιδιά καλύτερα σχολεία, ίσες ευκαιρίες και στέρεες αξίες. Με κάθε μας βήμα αποδεικνύουμε ότι χτίζουμε σήμερα το σχολείο του αύριο, ένα σχολείο αντάξιο των αναγκών και των ονείρων της νέας γενιάς».

Σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει πως «η στήριξη του δημοσίου πανεπιστημίου αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η οποία «μεταφράζεται» σε περισσότερους πόρους, σύγχρονες υποδομές και ένα θεσμικό πλαίσιο που βάζει τέλος σε παθογένειες δεκαετιών. Είναι στρατηγική επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει στα ΑΕΙ τη θέση που αξίζουν στον διεθνή χάρτη».

«Ο στόχος είναι σαφής ώστε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό πόλο γνώσης και ανάπτυξης, με καλύτερη καθημερινότητα για φοιτητές και προσωπικό, περισσότερη έρευνα συνδεδεμένη με την τοπική οικονομία και ανώτερη ακαδημαϊκή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό», σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

