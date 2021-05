Τα γυρίσματα της σειράς του Ridley Scott, Raised by Wolves συνεχίζονται και έχουμε 6 νέες προσθήκες ηθοποιών στην 2η σεζόν.

O Peter Christoffersen (When the Dust Settles), η Selina Jones (Fragments), η Morgan Santo (The Watch), ο James Harkness (The Victim, Anne Boleyn), η Kim Engelbrecht (Eye in the Sky, The Flash) και η Jennifer Saayeng (Cursed, The Capture) θα βρίσκονται στην νέα σεζόν της σειράς. Επίσης δόθηκε και μία περιγραφή των χαρακτήρων που θα υποδυθουν:

Ο Christoffersen, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr θα υποδυθεί τον «Cleaver» έναν πιστό άθεο στρατιώτη, βετεράνος του πολέμου στην Γη. Η Jones θα υποδυθεί την «Γιαγιά» ένα θεϊκό ανδροειδές , το οποίο κατασκευάστηκε χιλιάδες χρόνια πριν από μέλη του χαμένου πολιτισμού που υπήρχε στον Κepler 22b.

Πάνω αριστερά προς δεξιά: Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht and Jennifer Saayeng



Η Santo θα υποδυθεί την «Vrille», ένα επαναστατικό ανδροειδές. Ο Harkness θα υποδυθεί ένα ακόμη στρατιώτη τον «Tamerlane». H Engelbrecht θα υποδυθεί την «Decima» μία πασίγνωστη αλλά ανήθικη επιστήμων και η Saayeng θα υποδυθεί την «Nerva» την αρχηγό μίας παράνομης επιχείρησης.