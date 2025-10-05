Η διπολική διαταραχή, γνωστή και ως μανιοκατάθλιψη, είναι μια ψυχική νόσος που χαρακτηρίζεται από έντονες μεταπτώσεις διάθεσης, με εναλλαγές από την υπερδιέγερση και την ευφορία έως την κατάθλιψη και την εξάντληση.

Αναμφίβολα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση στην καθημερινότητα, στις σχέσεις και στην καριέρα, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Απαιτεί φροντίδα και σωστή διαχείριση. Για όσους εμφανίζουν τέσσερα ή περισσότερα επεισόδια μεταβολής της διάθεσης μέσα σε ένα χρόνο ή αντιμετωπίζουν παράλληλα προβλήματα με ουσίες ή αλκοόλ, η κατάσταση μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Όμως με τον σωστό συνδυασμό – ιατρική και φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία, αλλαγές στον τρόπο ζωής και υποστήριξη από φίλους και οικογένεια – μπορείτε να δείτε μεγάλη διαφορά.

Το κρίσιμο είναι να μην επιτρέψετε να πάρει τον έλεγχο. Είναι σημαντικό τόσο το άτομο, όσο και το περιβάλλον του, να αντιληφθούν πως δεν πρόκειται για κάποια προσωπική αδυναμία, αλλά για μια ασθένεια, όπως ο διαβήτης ή οι καρδιοπάθειες.

Και παρότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι την προκαλεί είναι απολύτως διαχειρίσιμη. Μπορεί κάποιες στιγμές να νιώθετε εντελώς μόνοι. Αλλά δεν είστε. Πολλοί άνθρωποι ζουν με τη διπολική διαταραχή, μεταξύ αυτών και πολλοί διάσημοι.

Καλλιτέχνες, συγγραφείς και πολιτικοί ηγέτες έχουν μιλήσει δημόσια για αυτό. Κάποιοι πάλεψαν για χρόνια σιωπηλά, άλλοι βρήκαν δύναμη να μετατρέψουν την εμπειρία τους σε δημιουργία, και όλοι μαζί συνέβαλαν στο να ανοίξει η συζήτηση για την ψυχική υγεία. Γιατί η αλήθεια, όταν μοιράζεται, γίνεται δύναμη και όσο περισσότερα γνωρίζεις για την κατάστασή σου, τόσο καλύτερα μπορείς να τη διαχειριστείς.

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα 20 διάσημων προσωπικοτήτων με διπολική διαταραχή…

1. Faye Dunaway

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, διάσημη για την ερμηνεία της ως Joan Crawford στην ταινία Mommie Dearest, επιβεβαίωσε ότι έχει διπολική διαταραχή στο ντοκιμαντέρ Faye (2024). Όπως εξήγησε, εργάστηκε με μια ομάδα γιατρών που ανέλυσαν τη συμπεριφορά της και της χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή, κάτι που τη βοήθησε σημαντικά.

2. Mariah Carey

Η pop σταρ διαγνώστηκε το 2001, αλλά όπως αποκάλυψε στο περιοδικό People, έζησε για χρόνια σε «άρνηση και απομόνωση». Τελικά ζήτησε θεραπεία μετά από προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Όπως είπε, βρήκε ισορροπία περιτριγυρισμένη από θετικούς ανθρώπους και επιστρέφοντας στη δημιουργία τραγουδιών.

3. Carrie Fisher

Η αξέχαστη «Princess Leia» του Star Wars διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή στα 24 της χρόνια. Έγραψε το μυθιστόρημα Postcards From The Edge το 1987 ενώ βρισκόταν σε αποτοξίνωση μετά από σχεδόν θανατηφόρα υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η Fisher υπήρξε ακτιβίστρια για την ψυχική υγεία, δίνοντας συνεντεύξεις και μιλώντας σε κοινό για τη διαταραχή. Έφυγε από τη ζωή το 2016 από καρδιακή προσβολή.

4. Bebe Rexha

Η τραγουδίστρια και στιχουργός, γνωστή για την υποψηφιότητά της στα Grammy με το τραγούδι Meant to Be και για τη συνεργασία της με τον Eminem στο The Monster, μίλησε ανοιχτά μέσω των Social Media: «Έχω διπολική διαταραχή και δεν ντρέπομαι πια». Δήλωσε ενθουσιασμένη για το επόμενο άλμπουμ της, το οποίο χαρακτήρισε ως το αγαπημένο της, επειδή πλέον δεν πρόκειται να κρύψει τίποτα από τον εαυτό της.

5. Mel Gibson

Το 2008, σε ντοκιμαντέρ, αποκάλυψε ότι έχει διπολική διαταραχή. Ο Gibson έγινε γνωστός ως ηθοποιός, αλλά εξελίχθηκε και σε παραγωγό ταινιών και σκηνοθέτη, κερδίζοντας δύο Όσκαρ. Το 1985 ανακηρύχθηκε από το People «ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο». Ωστόσο, η προσωπική του ζωή ήρθε στο επίκεντρο λόγω συλλήψεων για οδήγηση υπό την επήρεια και κατηγοριών για ενδοοικογενειακή βία.

6. Demi Lovato

Η Lovato ξεκίνησε ως παιδική σταρ της Disney, πρωταγωνιστώντας στο Camp Rock και στη σειρά Sonny With A Chance. Το 2010 εισήχθη σε κλινική για εθισμό και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όπου διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή. Το MTV το 2012 πρόβαλε ντοκιμαντέρ για τη μάχη της με την ψυχική υγεία.

7. Russell Brand

Ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή από την εφηβεία. Έγινε γνωστός μέσα από το stand-up, το MTV και ταινίες όπως Forgetting Sarah Marshall και Despicable Me. Απομακρύνθηκε από το MTV και το BBC λόγω αμφιλεγόμενων δηλώσεων. Ο γάμος του με την Katy Perry κράτησε λιγότερο από δύο χρόνια. Το 2017 δημοσίευσε το βιβλίο Recovery για τον αγώνα του με τις εξαρτήσεις.

8. Brian Wilson

Τραγουδιστής και εκ των δημιουργών των Beach Boys έγραψε και παρήγαγε 9 άλμπουμ και 16 επιτυχίες μέσα σε τρία χρόνια. Το 1964 υπέστη κρίση πανικού σε αεροπλάνο και σταμάτησε τις περιοδείες. Σύντομα άρχισε να πειραματίζεται με LSD. Η διπολική διαταραχή του, που διαγνώστηκε χρόνια αργότερα, τον κράτησε μακριά από τη δημιουργία για δεκαετίες.

9. Kurt Cobain

Ο εμβληματικός τραγουδιστής της Grunge μουσικήςκαι frontman των Nirvana είχε διαγνωστεί αρχικά με διάσπαση προσοχής ως παιδί και αργότερα με διπολική διαταραχή, για την οποία ωστόσο ουδέποτε αναζήτησε θεραπεία. Παρά την επιτυχία του, πάλευε για χρόνια με την κατάθλιψη και τελικά αυτοκτόνησε το 1994, σε ηλικία 27 ετών.

10. Jimi Hendrix

Ο κιθαρίστας- θρύλος αποβλήθηκε από το σχολείο, έκλεψε αυτοκίνητο και έμεινε μόλις έναν χρόνο στον στρατό, καθώς οι ανώτεροι του ζήτησαν την αποστράτευσή του. Έγραψε το τραγούδι Manic Depression, περιγράφοντας τις μεταπτώσεις διάθεσης που βίωνε. Παρά τα προβλήματα, οι εμφανίσεις του στο Monterey και το Woodstock παραμένουν ιστορικές. Πέθανε το 1970, σε ηλικία 27 ετών.

11. Ernest Hemingway

Ο νομπελίστας συγγραφέας εμφάνιζε μανιοκαταθλιπτική συμπεριφορά, την οποία είχαν και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Παρά το τεράστιο λογοτεχνικό του έργο (A Farewell to Arms, For Whom The Bell Tolls), βίωνε έντονη κατάθλιψη και παράνοια. Το 1961 αυτοκτόνησε με πυροβολισμό.

12. Ted Turner

Ο ιδρυτής του CNN και του Turner Broadcasting αποκάλυψε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή και κατάθλιψη. Παρά τις δυσκολίες, μετέτρεψε έναν μικρό τηλεοπτικό σταθμό στην Ατλάντα σε παγκόσμια αυτοκρατορία. Υπήρξε ιδιοκτήτης των Atlanta Braves και Atlanta Hawks.

13. Catherine Zeta-Jones

Η Ουαλή ηθοποιός, που έχει κερδίσει Όσκαρ και Τόνυ, διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή όταν ο σύζυγός της Michael Douglas έδινε μάχη με τον καρκίνο της γλώσσας. Η πίεση της κατάστασης επιδείνωσε την ψυχική της υγεία.

14. Vivien Leigh

Η ηθοποιός που ενσάρκωσε τη Scarlett O’Hara στο Gone With The Wind υπέφερε για χρόνια από έντονη κατάθλιψη και μανιακά επεισόδια. Είχε τη φήμη πως ήταν «δύσκολη» στα γυρίσματα και υποβλήθηκε σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία.

15. Frank Sinatra

Ο θρύλος της μουσικής και του κινηματογράφου πούλησε πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους και κέρδισε Όσκαρ. Πίσω από τη λάμψη, όμως, ήταν γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και τις έντονες εναλλαγές διάθεσης.

16. Sinéad O’Connor

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια έγινε διάσημη με το Nothing Compares 2 U το 1990. Το 1992 προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν έσκισε φωτογραφία του Πάπα στο Saturday Night Live. Το 2007 αποκάλυψε ότι έχει διπολική διαταραχή, ενώ το 2017 μοιράστηκε σε βίντεο τον αγώνα της με την ψυχική υγεία. Πέθανε το 2023 από χρόνια πνευμονική νόσο.

17. Jean-Claude Van Damme

Ο Βέλγος ηθοποιός των ταινιών δράσης ξεκίνησε πολεμικές τέχνες στα 10 του χρόνια και πήρε μαύρη ζώνη στο καράτε στα 18. Έγινε διάσημος με το Bloodsport το 1988 και το 1998 διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή. Από το 2011 λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για να ελέγχει τις μεταπτώσεις του.

18. Winston Churchill

Ο Βρετανός ηγέτης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μιλούσε για τη «μαύρη σκυλίτσα» που τον βασάνιζε, αναφερόμενος στην κατάθλιψη. Πάλευε με αυτοκτονικές σκέψεις και αϋπνία. Παρ’ όλα αυτά, ηγήθηκε της Βρετανίας στον μεγαλύτερο και καταστροφικότερο πόλεμο της παγκόσμιας ιστορίας ενάντια στου Ναζί, έγραψε 43 βιβλία και κέρδισε Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε το 1965, σε ηλικία 90 ετών.

19. Selena Gomez

Η πρώην σταρ της Disney αποκάλυψε το 2020 ότι πάσχει από διπολική διαταραχή, έπειτα από νοσηλεία στο McLean Hospital, ένα κορυφαίο ψυχιατρικό ίδρυμα. Όπως είπε, η γνώση την ανακούφισε. Παράλληλα, έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα της με την κατάθλιψη, το άγχος και τον λύκο. Το 2021 ίδρυσε την πλατφόρμα WonderMind για να ενισχύσει τις συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία.

20. Ye / Kanye West

Ο Ye, γνωστός ως Kanye West, ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ όλων των εποχών με 22 Grammy, μίλησε δημόσια το 2019 στον David Letterman για τη διπολική του διαταραχή. Όπως είπε, νιώθει «σαν να έχεις διάστρεμμα στον εγκέφαλο». Παρά τις τεράστιες επιτυχίες του, έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα με δημόσιες εκρήξεις, ακραίες συμπεριφορές και αμφιλεγόμενες δηλώσεις, τις οποίες οι κοντινοί του άνθρωποι αποδίδουν στη διαταραχή.