Ένα από τα σημεία του σώματος που εκτίθενται καθημερινά, ίσως συχνότερα από όλα τα άλλα, είναι τα χέρια μας. Με αυτά γράφουμε, κάνουμε δουλειές, και ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες πανδημίας, πλένουμε συνέχεια με αντισηπτικά και σαπούνι.

Με την έναρξη της εμμηνόπαυσης αρχίζει και η σταδιακή πτώση των οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα είναι αυτά που διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου στον οργανισμό.

Σταδιακά λοιπόν, το δέρμα των χεριών λεπταίνει, γίνεται ξηρό, χάνει λίπος, γεμίζει πανάδες και ρυτίδες.

Συχνά επίσης εμφανίζονται σε αυτήν την ηλικία και σημεία αρθρίτιδας, αλλά και κάποιες κακώσεις από τραυματισμούς οι οποίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποκατασταθούν.Υπάρχουν όμως τρόποι να αντιμετωπίσουμε αλλάζοντας καταρχήν κάποιες καθημερινές μας συνήθειες :

Αποφεύγουμε το μεγάλης διάρκειας και πολύ καυτό πλύσιμο και χρησιμοποιούμε αμέσως μετά μια πλούσια ενυδατική κρέμα όσο το δέρμα μας είναι ακόμη υγρό.

Φοράμε αντηλιακή κρέμα και στα χέρια με δείκτη τουλάχιστον 30.

Φοράμε γάντια όταν κάνει κρύο αλλά και όταν πρέπει να κάνουμε δουλειές που τα χέρια μας έρχονται σε επαφή με χημικά, καυτό νερό, κλπ.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να ανανεώσουμε τα χέρια μας; Υπάρχει πληθώρα θεραπειών, ανάλογα με το πρόβλημα.

Μεταφορά λίπους

Μεταφορά βλαστοκυττάρων

Μεσοθεραπεία

Platelet rich plasma (PRP)

Μικροδερμοαπόξεση

Ενέσιμα εμφυτεύματα (υαλουρονικό κλπ)

Λέιζερ

Χημικό πήλινγκ

Κάποιες από αυτές τις θεραπείες, εκτός από την υγιή και νεανική όψη στα χέρια, μπορούν να βελτιώσουν και λειτουργικά προβλήματα, όπως πόνο και δυσκολία κατά την κίνηση στις αρθρώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις αρθρίτιδας, τενοντίτιδας, καρπιαίου σωλήνα και παρόμοιες καταστάσεις.

Ειδικά σε περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων η PRP έχει δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα στον πόνο και την φλεγμονή σε περιοχές όπως τα χέρια, το γόνατο, τον ώμο, τον αγκώνα και οι μελέτες συνεχώς επεκτείνονται.

Η καλή και λεπτομερής εξέταση θα υποδείξει και την κατάλληλη μέθοδο ή τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων για εσάς.

Εύη Τσάτη M.D., Ph.D.

Πλαστικός Χειρουργός

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Diplomate of EBOPRAS (European Board of Aesthetic and Reconstructive Surgery)

www.plasticsurgeygreece.com

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ eletem.org