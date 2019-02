Νέες διαλέξεις «Shipping Leaders in Residence» από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συνεχίζει σταθερά και με μεγάλη επιτυχία τον θεσμό «Shipping Leaders in Residence», στο πλαίσιο του οποίου φιλοξενεί ηγετικές φυσιογνωμίες και εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου της Ναυτιλίας, οι οποίοι μοιράζονται την πολυετή εμπειρία τους, τόσο με το φοιτητικό, όσο και με το ευρύ κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, για το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου διοργανώνονται οι εξής διαλέξεις:

Τρίτη 19/02, 19:00-21:00

Θέμα: Tanker Vetting Inspection

Ομιλητής: Στέφανος Στυλιανός, HSQE-Marine Manager MINERVA MARINE & Vice Chairman INTERTANKO VETTING COMMITTEE

Τρίτη 26/02, 19:00-21:00

Θέμα: The Ship from Newbuilding to Scrap

Ομιλητής: κ. Παναγιώτης Λεοντής, Managing Director INTERSHIP MARITIME

Τρίτη 19/03, 19:00-21:00

Θέμα: Bunker Brokering

Ομιλητής: Ειρήνη Νοτιά, Managing Director PRIME’S BUNKER PLUS SERVICES

Τρίτη 26/03, 19:00-21:00

Θέμα: The Practical Aspects of Marine Claims Management

Ομιλητής: Μαίρη Ποθητού, Owner PARALEGAL MARITIME SERVICES

Χώρος: Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Campus Πειραιά, Κολοκοτρώνη 110, Πλ. Τερψιθέας

Συμμετοχές: Αναστασία Παπασταύρου,

T: 210 4121200,

[email protected]

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr