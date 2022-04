Τα τελευταία χρόνια, όλο και κάπου θα έχεις ακούσει να γίνεται λόγος για κάποια startup εταιρεία, η οποία κατέληξε να αξίζει εκατομμύρια. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς δεν δίνουμε και πολύ σημασία στις λεπτομέρειες, καθώς «αυτά γίνονται μόνο στο εξωτερικό». Και όμως! Αυτό, το όχι και τόσο συχνό φαινόμενο (δεν τις αποκαλούν «μονόκερους» χωρίς λόγο), έχει και ελληνικό χρώμα, αφού μία startup που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει καταφέρει για τρίτη φορά να μπει στη λίστα των Financial Times, με τις χίλιες ταχύτερες αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης (2019, 2021, 2022). Ο λόγος για την Hellas Direct, την ασφαλιστική εταιρεία, που βρίσκεται κοντά στο να μετατραπεί σε «μονόκερο», δηλαδή σε εταιρεία με αποτίμηση που θα ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.

Πώς γίνεται όμως μία ομάδα παθιασμένων με την τεχνολογία ανθρώπων, με ελάχιστη προηγούμενη σχέση με τον ασφαλιστικό τομέα, να καταφέρει το ακατόρθωτο;

Όπως τα περισσότερα success stories, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, όλα ξεκίνησαν με ένα όραμα: να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και το ανθρώπινο μυαλό, έτσι ώστε να ανανεωθεί ριζικά ένας κλάδος που παρέμενε στάσιμος για χρόνια στην χώρα μας. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του κλάδου με γνώμονα την άνεση και την ταχύτητα, η εταιρεία είναι σε θέση να κάνει τη ζωή του ασφαλισμένου πιο εύκολη. Ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστηση του πελάτη σε κάθε βήμα και ενέργεια αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Hellas Direct.

10 χρόνια πριν (το 2012), οι ιδρυτές και δημιουργοί της εταιρείας, Αλέξης Πανταζής και Αιμίλιος Μάρκου, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία digital ασφαλιστική εταιρία, που θα κάνει τη ζωή του ασφαλισμένου πιο εύκολη. Αναγνωρίζοντας το ξεπερασμένο σύστημα ασφάλισης της χώρας μας, θέλησαν να προσφέρουν στους ασφαλισμένους μία διαφορετική εμπειρία εξυπηρέτησης που να την χαρακτηρίζει η αμεσότητα, η ταχύτητα και η ευκολία. Όλα όσα θα έπρεπε, άλλα δυστυχώς δεν ίσχυαν στην ελληνική πραγματικότητα.

Στον αγώνα τους βρήκαν και άλλους ομοϊδεάτες με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μία υπέροχη ομάδα που δεν σταματάει να αναθεωρεί, να προκαλεί και να μαθαίνει. Το πάθος και η δημιουργικότητα προσέλκυσαν μία δυνατή ομάδα επενδυτών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Portage Ventures, τον IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον πρώην οικονομολόγο της Goldman Sachs Lord O’Neill, το επενδυτικό γραφείο του βετεράνου στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton και την Endeavor Catalyst. Έτσι, η εταιρεία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 56 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια, τα 32 εκατ. την τελευταία 2ετία.

Με επενδύσεις, που ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια, σε τεχνολογία, η Hellas Direct έρχεται κόντρα στις βραδυκίνητες διαδικασίες που έχουμε συνηθίσει και ακολουθεί ένα μοντέλο λειτουργίας που επιτρέπει ποιοτική εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση και αποζημίωση. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να σημειώνουν αύξηση κατά 47% σε ετήσια βάση για το 2020 και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας να ξεπερνά τα 200.000 αυτοκίνητα (56% αύξηση). Και για να μιλήσουμε με νούμερα που θα εκτιμήσουν περισσότερο και οι ασφαλισμένοι: η εταιρεία διαχειρίζεται ηλεκτρονικά 200-300 ζημιές την ημέρα με το 50% αυτών να κλείνουν έως και σε μία ημέρα.

Οι καινοτομίες και το επαγγελματικό ήθος της Hellas Direct έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως με την εταιρεία να έχει λάβει πολλές διακρίσεις όπως Best Workplace, Digital Brand of the year (Digital Media Awards 2020), Best e-business Newcomer and Innovation (e-volution Awards), Fastest Growing Company Award (Endeavor Greece) και National Champion in Customer Focus (European Business Awards) μεταξύ άλλων.

Η ανοδική πορεία δεν σταματάει εδώ, ο «soonicorn» (σύντομα μονόκερος) – Hellas Direct, συνεχίζει να δραστηριοποιείται δυναμικά σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας μία σειρά προϊόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών: ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής και κατοικίας. Η εταιρεία συνεχίζει να εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της («ηλεκτρονικό πορτοφόλι»), ώστε να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών, την αξιοπιστία και την αμεσότητα που την χαρακτηρίζουν από την ίδρυση της έως και σήμερα.