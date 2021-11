Μόλις ολοκληρώσατε την ανακαίνιση του σπιτιού σας και επιτέλους είναι η ώρα να απολαύσετε το νέο σας, ανανεωμένο χώρο. Κάτι λείπει όμως… Δυστυχώς, δεν είναι αρκετό το να έχετε νέο πάτωμα, κουφώματα, και φρέσκο χρώμα στους τοίχους! Η ανανέωση της διακόσμησης είναι σημαντικό να έρχεται σε αρμονία με το νέο σας χώρο ώστε να μεγιστοποιήσετε την κομψότητα και την αισθητική.

Υπάρχουν πολλές λύσεις ανάλογα το budget σας ή τη δημιουργικότητά σας. Δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψετε μια περιουσία για να διακοσμήσετε το ανακαινισμένο σας σπίτι. Ειδικά αν έχετε ήδη επενδύσει ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο για τις εργασίες ανακαίνισης. Ούτε είναι επιτακτικό το να είστε τόσο δημιουργικοί όσο οι αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων. Ακόμα και μικρές προσθήκες, όπως μερικά νέα μαξιλάρια ή κάδρα στους τοίχους, θα δώσουν στο σπίτι σας ζωή και χαρακτήρα.

Χωρίς να χρονοτριβούμε, ας δούμε πως θα διακοσμήσετε το ανακαινισμένο σας σπίτι εύκολα και γρήγορα, χωρίς περιττά έξοδα ή κόπο. Ανακαλύψτε έξυπνες ιδέες από σύγχρονες πρακτικές στη διακόσμηση και απολαύστε στο μέγιστο το χώρο σας.

Δημιουργήστε μια ζεστή γωνιά στο σαλόνι

Είτε σας αρέσει η ανάγνωση βιβλίων είτε όχι, μια ζεστή γωνιά στο σαλόνι σας θα κάνει το χώρο πιο γοητευτικό και θελκτικό. Δημιουργήστε ένα σημείο στο οποίο θα μπορείτε να διαβάζετε το βιβλίο σας, να απολαύσετε ένα ρόφημα, ή ένα ποτήρι κρασί, ακόμα και να κάνετε τον απογευματινό σας διαλογισμό. Πώς θα το κάνετε αυτό; Πολύ απλά, τοποθετήστε μια πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι ή σε μια γωνία του δωματίου. Προσθέστε ένα shaggy χαλί, ένα μικρό, χαμηλό τραπεζάκι και ιδανικά ένα φωτιστικό δαπέδου με ήπιο φωτισμό. Η πινελιά που κάνει το σημείο “cozy” είναι ένα μαλακό ριχτάρι ή κουβερτάκι πάνω στην πολυθρόνα! Ακόμα και ατημέλητο, το σημείο αυτό λειτουργεί σαν πόλος έλξης για λίγη ώρα χαλάρωσης.

Μη φοβάστε το μαύρο

Όταν έχετε ήδη τολμήσει με σκούρα χρώματα στους τοίχους τότε δεν έχετε σε τίποτα να φοβηθείτε το απόλυτο μαύρο και στην υπόλοιπη διακόσμηση του ανακαινισμένου σας σπιτιού. Το total black είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στην αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου και μάλιστα πολύ αγαπητή. Σίγουρα είναι σκούρο, αλλά όχι μουντό ή αδιάφορο και το προτιμούν οι Millennials στις μοντέρνες κουζίνες τους. Επιλέξτε τα διακοσμητικά στοιχεία του χώρου σας σε μαύρο χρώμα, ακόμα και τα έπιπλα και τονώστε την επίπεδη αισθητική με μεταλλικές ή λευκές λεπτομέρειες. Πολύ σικ και αρκετά προχωρημένο!

Μοντέρνα κουζίνα / Unsplash.com

Δώστε ζωή σε ένα άδειο τζάκι

Το τζάκι που ίσως προσθέσατε με την ανακαίνιση του σπιτιού σας είναι σίγουρα ένα αγαπημένο spot στο σαλόνι σας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δε χρειάζεται στολίδια, καθώς η ζεστή φλόγα που τρεμοπαίζει τη νύχτα και σας κρατάει ζεστούς είναι ό,τι καλύτερο και αισθητικά. Ωστόσο, το καλοκαίρι είναι ένα άχαρο, άδειο σημείο που δεν αξιοποιείται καθόλου. Εσείς όμως μπορείτε να φροντίσετε να το κάνετε στυλάτο! Μπορείτε να τοποθετήσετε μέσα κεριά, λαμπάκια, βάζα, ακόμα και πίνακες. Αρκεί να φροντίσετε να μη μοιάζει με αποθηκευτικός χώρος! Μια – δυο λεπτομέρειες αρκούν.

Τζάκι στο σαλόνι / Pexels.com

Μην ξεχνάτε τα παράθυρα

Η προσθήκη της σωστής κουρτίνας κάνει όλη τη διαφορά σε κάθε δωμάτιο. Σύμφωνα με το στυλ σας αλλά και την αισθητική του υπόλοιπου σπιτιού, τολμήστε να επενδύσετε σε ποιοτικές, και πρωτότυπες κουρτίνες. Οι λευκές κουρτίνες πάντα είναι ασφαλής επιλογή, όμως αυτές που θα σας βοηθήσουν να διακοσμήσετε το ανακαινισμένο σας σπίτι με πρωτοτυπία είναι οι μαύρες, οι εμπριμέ, ακόμα και τα στόρια σε μη συμβατικά σημεία.

Μαύρες κουρτίνες / Unsplash.com

Δώστε σημασία στην εικόνα της βιβλιοθήκης σας

Πρέπει να φροντίσετε κάθε σημείο του σπιτιού σας αν επιθυμείτε να εμπνέει υψηλή αισθητική και σύγχρονο design. Η βιβλιοθήκη συχνά είναι ένα σημείο που δεν προσέχουμε αφού… βιβλία τοποθετούμε πάντα! Και όμως, ακόμα και ο τρόπος που θα τοποθετήσετε τα βιβλία μετράει. Ταξινομήστε τα ανάλογα με το χρώμα, αφήστε ελεύθερο χώρο και μην τα στριμώχνετε. Προσθέστε διακοσμητικά αντικείμενα όπως βάζα, φυτά, γλυπτά ή κάδρα.

Βιβλιοθήκη / Unsplash.com

Φροντίστε το χολ της εισόδου

Δε χρειάζεται να έχετε ένα τεράστιο χολ για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Ωστόσο, πρέπει να φροντίσετε αυτό που έχετε να το αναδείξετε! Η είσοδος κάθε σπιτιού είναι σημαντική διότι δημιουργεί την πρώτη εντύπωση. Τοποθετήστε ένα τραπεζάκι, και μην ξεχνάτε να προσθέσετε λίγη τέχνη… μερικούς πίνακες, ένα φυτό, φωτιστικά οροφής για μια καλαίσθητη «ζεστή» υποδοχή. Φτιάξτε ένα θερμό καλωσόρισμα εύκολα και γρήγορα.

Χολ / Pexels.com

Αλλάξτε τα μαξιλάρια

Για να διακοσμήσετε το ανακαινισμένο σας σπίτι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πετάξετε τα παλιά σας μαξιλάρια και να τα αντικαταστήσετε με καινούρια. Είναι μια πολύ απλή και εύκολη λύση για να δώσετε αέρα φρεσκάδας στο σαλόνι και τα υπνοδωμάτια. Τα νέα, αφράτα μαξιλάρια με ζωηρά χρώματα κάνουν κάθε χώρο να φαίνεται πιο κομψός και εκλεπτυσμένος. Δε θα θέλατε σε ένα ανακαινισμένο σπίτι να δείτε τσαλαπατημένα και ταλαιπωρημένα μαξιλάρια με ξέφτια…

Μαξιλάρια / Unsplash.com

Εμπνευστείτε από τη φύση

Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να προσθέσετε γήινες πινελιές στο χώρο σας που σας φέρνουν πιο κοντά στη φύση κάθε μέρα. Δεν εννοούμε φυσικά να βάλετε γιγαντιαία φυτά που κοστίζουν μια περιουσία. Μην ξεχνάτε όμως πως τα φυτά και τα γλαστράκια στους εσωτερικούς χώρους δίνουν ένταση αλλά και αίσθημα δροσιάς. Βεβαιωθείτε πως έχετε φυτά σε όλα τα δωμάτια – χωρίς υπερβολές – αλλά και στοιχεία από φυσικά υλικά. Τα χαλάκια από bamboo, τα ξύλινα διακοσμητικά, και τα μαρμάρινα είναι εξαιρετικές επιλογές που θα αναδείξουν τον χώρο σας, ακόμη και την ανακαινισμένη κουζίνα σας.

Φυτά και εσωτερικός χώρος / Pexels.com

Τακτοποιήστε

Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένετε να ακούσετε όσον αφορά τη διακόσμηση του ανακαινισμένου σας σπιτιού. Σίγουρα, το να καθαρίζετε και να τακτοποιείτε δεν είναι ούτε διασκεδαστικό, ούτε δημιουργικό, όμως είναι το Α και το Ω για ένα εντυπωσιακό σπίτι. Προσθέστε αντικείμενα λειτουργικά που θα σας βοηθήσουν στο να κρατήσετε τους χώρους σας καθαρούς και τακτοποιημένους. Μην μπουκώνετε τα δωμάτια του νέου σας σπιτιού με άχρηστα αντικείμενα. Δημιουργούν ένα κλίμα τσαπατσουλιάς που όσο και να ομορφαίνετε τη διακόσμηση, πάντα το αποτέλεσμα θα είναι ένα άσχημο χάος. Αν μπορείτε ακόμα, πετάξτε ό,τι παλιό και μη χρήσιμο αντικείμενο έχετε στην κατοχή σας. Less is more, και η τάξη είναι υψηλής αισθητικής.