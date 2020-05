Αβεβαιότητα στις αγορές έφερε η απόφαση του δικαστηρίου για τα ομόλογα του 2015

Υποχώρησαν σήμερα το ευρώ, τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης και οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά την απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου ότι η γερμανική κεντρική τράπεζα (Μπούντεσμπανκ) πρέπει να σταματήσει τις αγορές κρατικών ομολόγων, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτές είναι αναγκαίες.

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η Μπούντεσμπανκ πρέπει να σταματήσει εντός τριμήνου τις αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζει εδώ και χρόνια η ΕΚΤ (Public Sector Purchase Programme ή PSPP), εκτός αν η ΕΚΤ μπορέσει να αποδείξει ότι χρειάζονται. Οι δικαστές της Καρσλρούης ανέφεραν ότι η απόφασή τους δεν αφορά το τελευταίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου από τον κορονοϊό (Pandemic Emergency Purchase Programme ή PEPP), ύψους 750 δισ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η απόφαση έφερε νέα αβεβαιότητα στις αγορές, οι οποίες είχαν ηρεμήσει με τις επιθετικές αγορές ομολόγων της ΕΚΤ. «Τελικά, δεν είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πραγματικές συνέπειες, η ΕΚΤ θα πρέπει να εξηγήσει με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό ότι (οι δικαστές) είπαν ότι η απόφαση δεν αφορά στο τρέχον πρόγραμμα για την COVID-19», δήλωσε στέλεχος Axiom Alternative Investments.

Το ευρώ υποχωρούσε 0,7% στα 1,0829 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης σημείωναν άνοδο 2-9 μονάδων βάσης. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλους αυξανόταν 2,5 μονάδες βάσης στο -0,54%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου ιταλικού ομολόγου αυξανόταν 7 μονάδες βάσης στο 1,82%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης μετοχών Stoxx 600 έχασε μέρος των κερδών του μετά την απόφαση και σημείωνε άνοδο 1,4%. Οι γερμανικές μετοχές άγγιξαν προσωρινά τα χαμηλά ημέρας, ενώ οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχασαν τα μισά από τα κέρδη τους, τα οποία περιορίστηκαν στο 2%, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

«Το λιγότερο πιθανό, αλλά πιο θετικό αποτέλεσμα για τις αγορές θα είναι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθήσει να πείσει το δικαστήριο για τη σημασία του PSPP», δήλωσε αναλυτής της ING στο Λονδίνο. «Το δεύτερο αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτηθεί από αν (η ΕΚΤ) μπορέσει να προσθέσει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλίσει ότι το PSPP σέβεται την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ της οικονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Αυτό θα είναι και το δυσκολότερο να αξιολογηθεί», πρόσθεσε. Αναλυτές σημείωναν ότι η τρίμηνη προθεσμία είναι καθησυχαστική. «Το PSPP παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία αλλά θεωρώ ότι η τρίμηνη προθεσμία είναι σημαντική για να δειχθεί η αναλογικότητα και η ΕΚΤ μπορεί να προχωρήσει μετά από αυτό. Εν τω μεταξύ, το PSPP θα συνεχίζεται κανονικά», σημείωσε αναλυτής της Societe Generale.

Σε μία υπόθεση που ανατρέχει τρία χρόνια πίσω, το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο ήγειρε ενστάσεις στη συμμετοχή της Μπούντεσμπανκ στο PSPP, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και σήμερα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ. «Η Mπούντεσμπανκ μπορεί επομένως να μη συμμετέχει άλλο στην εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΚΤ, αν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν υιοθετήσει μία νέα απόφαση που να δείχνει… ότι το PSPP δεν είναι δυσανάλογο με τα αποτελέσματα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής», ανέφεραν οι δικαστές. Οι δικαστές πρόσθεσαν ότι η γερμανική κεντρική τράπεζα θα πρέπει επίσης να πουλήσει τα ομόλογα που έχει ήδη αγοράσει, αν και με βάση μία πιθανόν μακροπρόθεσμη στρατηγική συντονισμένη με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η αξία των γερμανικών ομολόγων που αγοράσθηκαν στο πλαίσιο του PSPP ανερχόταν σε 533,9 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου.

O Ισπανός φιλελεύθερος ευρωβουλευτής Λουίς Γκαριτσάνο δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί απειλή για το μέλλον των ευρωπαϊκών θεσμών. «Πολύ ανήσυχος για το μέλλον της Ευρώπης μετά (την ετυμηγορία). Η Ευρώπη δεν μπορεί να εργασθεί, αν τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια αποφασίζουν μονομερώς… Αναμένω ότι τα συνταγματικά δικαστήρια της Ουγγαρίας και της Πολωνίας θα ακολουθήσουν αυτό το προηγούμενο», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.

Very worried about the future of Europe post @BVerfG. Europe cannot work if national Constitutional Courts decide unilaterally when the Luxembourg Court has primacy. Expect Hungary´s and Poland´s constitutional court to follow this precedent https://t.co/fcTzKIjPA0

— Luis Garicano (@lugaricano) May 5, 2020