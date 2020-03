«Ανάσα» για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη μετά τα μέτρα της ΕΚΤ

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο έκτακτο πρόγραμμα παρέμβασης ύψους 750 δισ. ευρώ τους έδωσε μεγάλη «ανάσα», καθώς από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε δραστικά στο 2,8% από το 4,5% που είχε φθάσει χθες.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας, με αυτό το νέο πρόγραμμα η ΕΚΤ θα μπορέσει να αγοράσει ελληνικά ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ήταν αποκλεισμένα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (το περίφημο QE) που εφαρμόζει η ΕΚΤ από το 2015, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοληπτική διαβάθμιση εκ μέρους των κυριότερων οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (18/03) η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την απόφαση που ελήφθη στη διάρκεια έκτακτης τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δήλωσε ότι «οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας».

Μεγάλη μείωση σημειώνουν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης σήμερα, μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με έκτακτα μέτρα στήριξης για να καθησυχάσει τις πανικόβλητες -λόγω της έξαρσης του κορονοϊού- αγορές.

Η Ιταλία, το κόστος δανεισμού της οποίας είχε αυξηθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, καθοδήγησε την πτώση των αποδόσεων. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων της έκαναν βουτιά μεγαλύτερη από 100 μονάδες βάσης (μία ποσοστιαία μονάδα) στο 0,41% και αναμένεται να σημειώσουν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1996.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιταλικών ομολόγων υποχώρησαν έως και 90 μονάδες βάσης στο 1,40%, ενώ η διαφορά τους από τις αποδόσεις των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων μειώθηκαν κατά σχεδόν 100 μονάδες βάσης από τα χθεσινά επίπεδα σε περίπου 169 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις των ισπανικών και πορτογαλικών 10ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά περίπου 30 μονάδες βάσης, ενώ αυτές των γερμανικών 10ετών τίτλων αναφοράς υποχώρησαν 12 μονάδες βάσης στο -0,35%.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε νέες αγορές ομολόγων, ύψους 750 δισ. ευρώ, σε μία έκτακτη συνεδρίασή της χθες το βράδυ, επιχειρώντας να σταματήσει τη χρηματοπιστωτική αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία του ιού. Με τις νέες αγορές, το σύνολο των προγραμματισμένων για φέτος αγορών από την Τράπεζα θα φθάσει τα 1,1 τρισ. ευρώ, ενώ μόνο οι νέες αγορές αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισαν το έκτακτο σχέδιο της ΕΚΤ ύψους 750 δισ. ευρώ, το οποίο παρουσιάστηκε τη νύκτα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το έκτακτο σχέδιο (αγοράς ομολόγων) της Τράπεζας», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Europe is pursuing a forceful economic response to the #CoronaCrisis

No efforts will be spared to contain #COVID19 and shield our economies from further damage.

I welcome the Emergency Purchase Programme (PEPP) from @ecb #WhateverItTakes

— Charles Michel (@eucopresident) March 19, 2020