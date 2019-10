Νόμπελ Οικονομίας 2019: Οι οικονομολόγοι που προσέγγισαν την παγκόσμια φτώχεια

Οι Αμπχιτζίτ Μπανερτζί, Έστερ Ντάφλο και Μάικλ Κρέμερ τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Οικονομίας 2019.

Οι οικονομολόγοι κέρδισαν το βραβείο διότι δημιούργησαν μια πειραματική προσέγγιση για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών.

«Οι φετινοί βραβευθέντες εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση προκειμένου να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις για τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας», ανέφερε η ακαδημία σε ανακοίνωση.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολαρίων).

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

