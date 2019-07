«Επιχείρηση της Χρονιάς» o ΟΠΑΠ στα Diamonds of the Greek Economy

Το κορυφαίο βραβείο του φόρουμ επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy απέσπασε ο ΟΠΑΠ, σε αναγνώριση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των επενδύσεων και των επιτευγμάτων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ αναδείχθηκε «Επιχείρηση της Χρονιάς», έπειτα από αξιολόγηση περίπου 10.000 μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων, η οποία βασίστηκε σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες (κερδοφορία, ρευστότητα κ.ά.), καθώς και κριτήρια όπως η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, ο οποίος σημείωσε ότι η εταιρεία έχει κάνει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση του Οράματος 2020, που προβλέπει την καθιέρωση του ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκοσμίου επιπέδου.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κόουπ δήλωσε «υπερήφανος για την ικανότητα της ομάδας του ΟΠΑΠ να επιτυγχάνει ισχυρά αποτελέσματα, υλοποιώντας ταυτόχρονα νέες πρωτοβουλίες». Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ στάθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας για την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και του δικτύου των καταστημάτων της, καθώς και για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, ο κύριος Κόουπ αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεισφορά του ΟΠΑΠ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει σημαντική συμβολή στα έσοδα του κράτους και στη δημιουργία και στήριξη χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας και εφαρμόζει τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες της.

Σημειώνεται ότι το φόρουμ επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy διεξάγεται εδώ και 16 συνεχόμενα έτη, από τη New Times Publishing, με στόχο την ανάδειξη των πλέον δυναμικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.