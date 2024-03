Αλήθεια, εσείς πόσο θρίλερ αντέχετε; Αν είστε φαν του είδους, σας έχουμε καλά νέα: αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους κάνουν πρεμιέρα τρεις νέες ταινίες τρόμου, εκ των οποίων οι δύο είναι θρησκευτικού εδνιαφέροντος, καθώς εκτυλίσσονται μέσα σε μοναστήρια!

Η «Άσπιλη» με την Σίντνεϊ Σουίνι να υποδύεται μία νεαρή καλόγρια σε μανστήρι της Ιταλία, είναι -σύμφωνα με τις κριτικές του ξένου Τύπου- «από τις καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών» και πραγματικά «τρομακτική».

Και η Κέιτ Μπλάνσετ φορά τα ρούχα της μοναχής στη νέα ταινία της που επίσης είναι θρησκευτικό θρίλερ. Η Χολιγουντιανή σταρ υποδύεται την αδελφή Αϊλίν, σε ένα μοναστήρι της Αυστραλίας, όπου βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

Αυτή την εβδομάδα, όμως, έχουμε και θρίλερ made in Greece. Πρόκειται για το «Μινόρε», τη νέα ταινία του Κουτσολιώτα, ο οποίος συστήνει στο σινεφίλ κοινό ένα b movie θρίλερ που θα σας κάνει να κλάψετε από τα γέλια!

Η Άσπιλη

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μόχαν

Σενάριο: Αντριου Λόμπελ

Πρωταγωνιστούν: Σίντνεϊ Σουίνι, Σιμόνα Ταμπάσκο, Αλβαρο Μόρτε

Διάρκεια: 89 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Η Σεσίλια είναι μία νεαρή καλόγρια, ολόψυχα αφιερωμένη στην πίστη της, η οποία δέχεται μία νέα θέση σε ένα ένδοξο μοναστήρι στην πανέμορφη ιταλική ύπαιθρο. Σύντομα όμως θα αντιληφθεί πως το νέο της σπίτι κρύβει σκοτεινά και τρομακτικά μυστικά.

Το νέο αγόρι

Σκηνοθεσία: Γουόρικ Θόρντον

Σενάριο: Γουόρικ Θόρντον

Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, Ασουαν Ριντ, Ντέμπορα Μέιλμαν

Διάρκεια: 96 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι στην Αυστραλία της δεκαετίας του ’40, η αδελφή Αϊλίν διευθύνει ένα οικοτροφείο για παιδιά Αβορίγινων. Ένα καινούριο αγόρι φτάνει μέσα στη νύχτα, ένα παιδί που φαίνεται να έχει ξεχωριστές δυνάμεις. Όταν το μοναστήρι αποκτά έναν πολύτιμο Εσταυρωμένο, το νέο αγόρι συναντά τον Χριστό για πρώτη φορά και μένει άναυδο. Ωστόσο, η πνευματική ζωή του παιδιού ως αυτόχθονας δεν συνδυάζεται με τον χριστιανισμό του οικοτροφείου και η μυστηριώδης δύναμη του γίνεται αντιληπτή ως απειλή. Η αδελφή Αϊλίν πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις παραδόσεις της πίστης της και την αλήθεια που ενσαρκώνει το αγόρι σε αυτή την ιστορία πνευματικής πάλης και επιβίωσης.

Μινόρε

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας

Σενάριο: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, Ελίζαμπεθ Ε. Σατς

Πρωταγωνιστούν: Νταβίντ Τούτσι, Δάφνη Αλεξάντερ, Απόλλων Μπόλλας, Νικόλας Μπράβος, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία-Νεφέλη Δούκα, Μελέτης Γεωργιάδης, Ιωάννης Χατζηγιάννης, Ελευθερία Κόμη, Χρήστος Κοντογεώργης, Μάκης Παπαδημητράτος

Διάρκεια: 111 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Μια υγρή καλοκαιρινή νύχτα, μια παραλιακή ταβέρνα της Ελλάδας βουτηγμένη στη μουσική και στους χορούς καλύπτεται ξαφνικά από ομίχλη. Παράξενα όντα πολιορκούν την πόλη, επιτίθενται σε ανθρώπους, ενώ κάποιους τους παρασύρουν στη θάλασσα με όνειρα αλλόκοτα. Μια παρέα μουσικών ενώνει τις δυνάμεις της με έναν χαμένο ναύτη για να εντοπίσουν τον αλλοπρόσαλλο πατέρα του, μαζί με μία σερβιτόρα, έναν body builder, τη γιαγιά τους, μερικούς εγκληματίες της πιάτσας και έναν απέθαντο ιερέα. Όλοι μαζί αντιστέκονται στους απόκοσμους εισβολείς.

Οι Άποικοι

Σκηνοθεσία: Φελίπε Γκάλβες

Σενάριο: Φελίπε Γκάλβες, Αντόνια Γκιάρντι

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Στάνλεϊ, Καμίλο Αρανσιμπία, Μπενιαμίν Γουέστφολκ, Αλφρέντο Κάστρο

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: Danaos Films

Η υπόθεση

Στη Χιλή του τέλους του 19ου αιώνα, τρεις ιππείς προσλαμβάνονται από έναν πλούσιο γαιοκτήμονα για να σημειώσουν την περίμετρο της εκτεταμένης περιουσίας του. Σύντομα, όμως, αυτή η διοικητική αποστολή θα μετατραπεί σ’ ένα αιματοβαμμένο κυνήγι των ιθαγενών της περιοχής.

Kung Fu Panda 4

Σκηνοθεσία: Μάικ Μίτσελ, Στέφανι Στάιν

Σενάριο: Τζόναθαν Αϊμπελ, Γκλεν Μπέργερ, Ντάρεν Λέμκε

Διάρκεια: 94 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Μετά από τρεις ριψοκίνδυνες περιπέτειες στις οποίες κατατρόπωσε πανίσχυρους κακούς χάρη στο απαράμιλλο θάρρος του και τις απίστευτες δεξιότητες του στις πολεμικές τέχνες, ο Πο, γνωστός ως Δράκος Πολεμιστής, καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρήνης.

Αυτό προκαλεί μερικά προφανή προβλήματα. Πρώτον, ο Πο κατέχει τόσες γνώσεις περί πνευματικής διδασκαλίας όσες και περί της δίαιτας της παλαιολιθικής εποχής και, δεύτερον, χρειάζεται επειγόντως να βρει και να εκπαιδεύσει έναν νέο Δράκο Πολεμιστή πριν αναλάβει τη νέα του, υψηλή θέση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προσφάτως έχει θεαθεί μία πανούργα, ισχυρή μάγισσα, η Χαμαιλέων, μία μικροσκοπική σαύρα που μεταμορφώνεται σε οποιοδήποτε πλάσμα, μεγάλο ή μικρό. Η μάγισσα έχει στρέψει τα άπληστα, γουρλωμένα μάτια της στο Ραβδί της Σοφίας του Πο, που θα της χαρίσει τη δύναμη να επαναφέρει όλους τους πανίσχυρους κακούς τους οποίους έχει κατατροπώσει ο Πο στέλνοντας τους στην εξορία του Κόσμου των Πνευμάτων.

Οπότε, ο Πο χρειάζεται βοήθεια. Τη βρίσκει, μάλλον, στη μορφή της πονηρής, εύστροφης κλέφτρας Ζεν, μίας αλεπούς κορσάκ που τον αναστατώνει πολύ, αλλά της οποίας οι δεξιότητες θα αποδειχτούν ανεκτίμητες. Στην προσπάθεια τους να προστατεύσουν την Κοιλάδα της Ειρήνης από τα αρπαχτικά νύχια της μάγισσας, το αστείο και αλλοπρόσαλλο δίδυμο θα πρέπει να συνεργαστεί καλά. Στην πορεία, ο Πο θα ανακαλύψει ότι οι ήρωες βρίσκονται στα πιο απρόσμενα μέρη.

Το χρέος του εκτελεστή

Σκηνοθεσία: Μάικλ Κίτον

Σενάριο: Ντάστιν Πουαριέ

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Κίτον, Τζέιμς Μάρσντεν, Σούζι Νακαμούρα, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Αλ Πατσίνο

Διάρκεια: 116 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Όταν ένας πληρωμένος δολοφόνος μαθαίνει ότι πάσχει από μία ραγδαία αναπτυσσόμενη μορφή άνοιας, αποζητά την ευκαιρία να εξιλεωθεί, σώζοντας τη ζωή του γιου του, με τον οποίο ήταν για χρόνια αποξενωμένος.