Η εθνική ομάδα Γυναικών της Αγγλίας κατέκτησε το Euro 2025 μετά τη νίκη επί της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι και 65.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να αποθεώσουν τις παίκτριες.

Μπορεί στους άντρες η Αγγλία να μην καταφέρνει ποτέ και για κανένα λόγο να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, έπειτα από αυτό του Μουντιάλ το μακρινό 1966, στις γυναίκες όμως τα πράγματα πάνε καλύτερα.

Επικρατώντας της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι η Αγγλία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της και την Τρίτη (29/7) ήταν η ώρα της αποθέωσης στους δρόμους του Λονδίνου.

Περίπου 65.000 κόσμος, όπως υπολόγισαν τα ΜΜΕ της χώρας, ήταν εκεί για να αποθεώσουν την εθνική ομάδα που έκανε την κλασική βόλτα με ανοιχτό λεωφορείο, με την παρουσία μελών της βασιλικής οικογένειας να δίνει… πρεστίζ στο όλο σκηνικό.

THIS IS WHAT IT MEANS! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



England fans welcome the #WEuro2025 champions home! 🏆 pic.twitter.com/GnjIfF0Sp4