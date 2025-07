Με χειροπέδες και φορώντας τη φόρμα κράτησης εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Λας Βέγκας ο Μάρκους Μόρις, επί σειρά ετών παίκτης του ΝΒΑ, μετά τη σύλληψή του για ακάλυπτη επιταγή σε καζίνο.

Ήταν στο Νο17 του draft το 2011 από τους Χιούστον Ρόκετς, στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Σανς, Πίστονς, Σέλτικς, Νικς, Κλίπερς, Σίξερς και Καβαλίερς, έχοντας προβλήματα με τη δικαιοσύνη δύο φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια.

Η πρώτη ήταν το 2012 όταν είχε καταδικαστεί για βιαιοπραγία και η δεύτερη ήταν το 2015 όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την ίδια κατηγορία αλλά απαλλάχθηκε. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η τρίτη… περιπέτεια του Μόρις, ο οποίος πριν λίγες μέρες συνελήφθη για ακάλυπτη επιταγή σε καζίνο του Λας Βέγκας.

Τη Δευτέρα (29/7), επομένως, οδηγήθηκε σε δικαστήριο της περιοχής με χειροπέδες και φορώντας τη φόρμα της φυλακής, με τον δικηγόρο του κάνει αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση και τους δικαστές να το απορρίπτουν.

Ο Μόρις, έτσι, θα παραμείνει υπό κράτηση, με τα πράγματα να μην πάνε και τόσο καλά για τον ίδιο προς το παρόν, παρά τις προσπάθειες του δικηγόρου του.

VIDEO: Marcus Morris just appeared in a Florida court for the first time since his arrest and things did not go the NBA star's way ⚖️ https://t.co/HklxZUCZqc pic.twitter.com/HdJqMn6IjP