Ένα πολύ μεγάλο τσεκούρι θέρισε τα τηλεοπτικά δίκτυα με 17 σειρές να ακυρώνονται μέσα σε 48 ώρες. Την μεγάλη έκπληξη έκανε το CW που όπως ήδη σας μεταφέραμε ακύρωσε τα Legacies, Charmed,4400 και άλλες 5 σειρές που θα βρείτε εδώ, ενώ νωρίτερα ήδη είχε ρίξει τσεκούρι σε Legends of Tomorrow και Batwoman.

Το CBS δεν ντράπηκε και έκοψε Magnum P.I, B Positive, Good Sam, How we Roll, United States of AI με το NBC να ακολουθεί κόβοντας τις κωμωδίες του Mr.Mayor και Kenan αλλά και το The Endgame.

Τα Pivoting και Our Kind People του Fox δεν θα επιστρέψουν εξίσου για νέες σεζόν.

Οι διαδοχικές αυτές ακυρώσεις προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr και σίγουρα πρέπει να αναλογιστούμε το πόσοι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους! Ποια από αυτές τις σειρές θα σας λείψει περισσότερο και θεωρείται άδικο που ακυρώθηκε;