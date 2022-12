Σαράντα τέσσερα διαφορετικά κουρέματα και 43 διαφορετικά κεφαλάκια μπορούν να έχουν οι φιγούρες των «ποδοσφαιριστών» στο «Table Football» που παρουσίασε η γνωστή δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών Lego. Η εταιρεία είναι γνωστή από τις εμβληματικές κίτρινες φιγούρες της, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 εξέλιξε ρεαλιστικά χρώματα δέρματος. Πλέον, στο «Table Football» η ποικιλία χρωμάτων δέρματος έφτασε σε απίστευτο βαθμό ποικιλίας.

Οι θαυμαστές χαιρετίζουν τη νέα δημιουργία. Ένας χρήστης του Twitter επισήμανε ότι τα χρώματα δέρματος που αναπαρασταίνουν μη Λευκούς είχαν εκφράσεις άλλες από «θυμωμένες/κάνουν γκριμάτσα» και κατέληξε λέγοντας «εδώ και μια δεκαετία είχαμε ανάγκη κάτι σαν αυτό. Thank you kings and queens at Lego». Συζητήθηκε πολύ, επίσης, η εισαγωγή μιας νέας φιγούρας: ένα από τα κεφαλάκια δείχνει την πάθηση «λεύκη». «Έχω λεύκη. Πολύ κουλ που βλέπω μια φιγούρα LEGO με αυτό» είπε ο Redditor GatheringMatter, μεταδίδει το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Κατά τα φαινόμενα, η με 2.339 κυβάκια δημιουργία της LEGO Ideas δίνει έμφαση στη συμπερίληψη και την αντιπροσώπευση. Απαντώντας σε θαυμαστή, η δανέζικη εταιρεία τουίταρε: «Θέλουμε όλοι οι θαυμαστές μας – όπου κι αν ζουν και όποια κι αν είναι η όψη τους – να είναι σε θέση να φανταστούν τον εαυτό τους ως μέρος των ιστοριών και των κόσμων που δημιουργούν!»