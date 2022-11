Ο Banksy έγινε έξω φρενών από την ενέργεια της Guess να αντιγράψει χωρίς άδεια το διάσημο έργο του Love is in the Air και να το τοποθετήσει σε βιτρίνα καταστήματος της στο Λονδίνο.

Έτσι, ο διάσημος δημιουργός όχι μόνο έδειξε την έντονη ενόχληση του, αλλά μέσω των social media προσκάλεσε τους κλέφτες στο συγκεκριμένο κατάστημα, τονίζοντας πως δεν θα ήταν αδικία, αν απλά άρπαζαν τα ρούχα της εταιρείας και έφευγαν.

Συγκεκριμένα, έγραψε το εξής:

«Προσοχή σε όλους τους κλέφτες. Πηγαίνετε στο Guess στη Regent Street. Βοήθησαν τους εαυτούς τους με το έργο τέχνης μου χωρίς να με ρωτήσουν, μήπως είναι λάθος να κάνετε το ίδιο στα ρούχα τους;».