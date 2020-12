Μέγα μυστήριο με ρώσο γιατρό που έπεσε από κτίριο έχοντας εμπλακεί στις βρετανικές έρευνες για το εμβόλιο του κορονοϊού

Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η ιστορία με τον θάνατο ενός κορυφαίου ρώσου βιολόγου, που είχε πάρει μέρος στις έρευνες της Αγγλίας για το εμβόλιο του κορονοϊού.

Ο 45χρονος Alexander Kagansky, παγκοσμίως γνωστός για τις έρευνές του στον καρκίνο, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από τον 14ο όροφο κτιρίου στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο 45χρονος βιολόγος έφερε τραύμα από μαχαίρι, φορώντας μόνο το εσώρουχό του όταν έπεσε.

Η εφημερίδα «Izvestia» μας λέει πως «είχε εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη του εμβολίου για τον κορονοϊό» σε εργαστήριο του Εδιμβούργου. Οι σχέσεις του Kagansky με το πανεπιστήμιο της πόλης ήταν γνωστές, δούλεψε εκεί για 13 χρόνια.

Η αστυνομία της Αγίας Πετρούπολης συνέλαβε ως ύποπτο για τον θάνατό του, που μπορεί να ήταν δολοφονία, έναν «παιδικό του φίλο», τον επίσης 45χρονο Igor Ivanov, τον άφησε όμως ελεύθερο όταν πέρασε με επιτυχία τον ανιχνευτή ψεύδους.

Scientist who plunged to his death with a stab wound in Russia 'was involved in British Covid research', report claims https://t.co/JkhaZwZqYi

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 23, 2020