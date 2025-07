Γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Αλάν Σεν Μαξιμέν κάνει ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Fpl_Μaster, οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν για τη μεταγραφή.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Πειραιώτες προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το deal για τον Γάλλο εξτρέμ, με την περίπτωσή του να είναι δύσκολη, αλλά πλέον γνωρίζουν τις οικονομικές απαιτήσεις του Σεν Μαξιμέν.

Ο 28χρονος σταρ φέρεται να είναι διατεθειμένος να ρίξει κατά πολύ τις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιθυμεί να κλείσει έναν εξτρέμ, έως την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋 | 🔴 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 𝐒𝐓𝐄𝐏𝐒 𝐔𝐏 𝐏𝐔𝐒𝐇 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐀𝐈𝐍𝐓-𝐌𝐀𝐗𝐈𝐌𝐈𝐍.



▪️#𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐚𝐜𝐨𝐬𝐅𝐂 initially requested time to assess the financial framework and feasibility of the deal.



▪️Internal discussions now completed,𝗰𝗹𝘂𝗯… pic.twitter.com/pjoAwg5PoM