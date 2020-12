Νέοι μυστηριώδεις μονόλιθοι εμφανίστηκαν και στην Πολωνία

Δεν έχει προφανώς τέλος η ιστορία με τους μονόλιθους και τώρα είναι η Πολωνία αυτή που απέκτησε τον δικό της. Μόνο που εδώ είναι δύο.

Δύο μεταλλικές κατασκευές εντοπίστηκαν λοιπόν από τον κόσμο με διαφορά μερικών ωρών, μία στις όχθες του ποταμού Βιστούλα της Βαρσοβίας και μία στην πόλη Kielce.

Και βέβαια δεν υπάρχει ξανά επίσημη εξήγηση για την προέλευσή τους.

Now monoliths appear in Poland: Two metal towers are found within hours of each other https://t.co/KXZqzYElyw — Daily Mail Online (@MailOnline) December 11, 2020

Το διεθνές πια μυστήριο βαθαίνει από τα τέλη Νοεμβρίου, όταν εντοπίστηκε ο πρώτος μονόλιθος στη Γιούτα των ΗΠΑ και έκτοτε αντίστοιχες κατασκευές έχουν βρεθεί στη Ρουμανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Κολομβία και την Αυστραλία προσφάτως.

Οι μονόλιθοι της Πολωνίας είναι ξανά ύψους 3 μέτρων, είναι μεταλλικοί και σίγουρα επαγγελματική δουλειά.

Let's go for the England's monolith found in the Isles of Wright. The metallic pillar was located at the beach. pic.twitter.com/es8pdROWeT — myself🐙 (@Touriadebxl) December 9, 2020

Για τον μονόλιθο της Αγγλίας, που εμφανίστηκε στο νησί της Μάγχης, το Γουάιτ, την ευθύνη ανέλαβε ο σχεδιαστής Tom Dunford, που ομολόγησε πως τον έστησε εκεί ως φόρο τιμής στους άλλους μονόλιθους της οικουμένης.

Are we certain that these monoliths appearing around the world are not alien technology?! 👽🛸 #Monoliths #Aliens pic.twitter.com/zHhRzXOHAm — Zach (@Z4ch3ryW) December 8, 2020

Μιλούσε για τους μονόλιθους που εμφανίστηκαν αυτή τη βδομάδα σε μια μικρή γερμανική πόλη, μια πλαγιά βουνού στην Ισπανία, αλλά και ένα λασπωμένο χωράφι στο Βέλγιο.

Το έργο θα έχει αναμφίβολα συνέχεια...