Μυστήριο δίχως τέλος: Νέοι μονόλιθοι εμφανίστηκαν σε Κολομβία και Ολλανδία

«Είναι ο μονόλιθος που εξουσιάζει όλους τους άλλους;», ρωτά αστειευόμενος ο κόσμος online για τον νέο και χρυσό μονόλιθο που εμφανίστηκε στην Κολομβία.

«Ελέγχει τους υπόλοιπους» σε Αμερική (Γιούτα και Καλιφόρνια), Ρουμανία, Αγγλία (Νήσος Γουάιτ) και τον επίσης καινούριο που εμφανίστηκε στην Ολλανδία;

Το μυστήριο βαθαίνει γύρω από τους μονόλιθους που εντοπίζονται στον κόσμο. Ο πρώτος εμφανίστηκε στην έρημο της Γιούτα στα τέλη Νοεμβρίου και σειρά είχαν μετά παρόμοιες κατασκευές στην Καλιφόρνια, τη Ρουμανία και τη Νήσο Γουάιτ στα Στενά της Μάγχης.

Gold monolith appears in Colombia as ANOTHER is found in Holland https://t.co/2jWSC6Mncd

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2020