Πρόστιμο 15.000 δολάρια σε συναγωγή στη Νέα Υόρκη για γάμο με χιλιάδες συμμετέχοντες

Για καταπάτηση κάθε υγειονομικού κανόνα, εν μέσω πανδημίας, κατηγορείται συναγωγή στη Νέα Υόρκη, όπου σε γάμο χασιδιστών στο Μπρούκλιν συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς να φορούν προστατευτικές μάσκες.

Κι αυτό την ώρα που η πόλη των ΗΠΑ αγωνίζεται να αναχαιτίσει ένα νέο, δριμύτερο κύμα της επιδημίας της COVID-19.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πρόστιμο 15.000 δολαρίων.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν το σαββατοκύριακο από την εφημερίδα New York Post δείχνουν τους μετέχοντες να τραγουδούν και να χορεύουν στον γάμο, ο οποίος τελέστηκε στις 8 Νοεμβρίου. Χθες Τρίτη ο Δημοκρατικός δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο επιβεβαίωσε ότι ο δήμος θα επιβάλλει «πολύ βαρύ πρόστιμο» -15.000 δολαρίων- στην συναγωγή Γετέβ Λεβ της συνοικίας του Γουίλιαμσμπεργκ, όπως και ότι θα εκδώσει προειδοποίηση για κλείσιμο του κτιρίου.

«Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που παρευρέθηκαν στον γάμο, αλλά αυτό για το οποίο είμαστε βέβαιοι είναι ότι υπήρχε υπερβολικός κόσμος» σημείωσε ο Μπιλ ντε Μπλάζιο σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

«Φαίνεται ότι έγινε μια πολύ σκόπιμη προσπάθεια απόκρυψης του γεγονότος, πράγμα το οποίο καθιστά ακόμη πιο απαράδεκτη την όλη κατάσταση» πρόσθεσε.

«Είναι απαράδεκτο να μπορούν να διοργανώσουν οι άνθρωποι μια τόσο μεγάλη εκδήλωση την ώρα που γνωρίζουμε ότι έτσι ευνοούν την μετάδοση» του νέου κορονοϊού, δήλωσε παράλληλα ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της Νέας Υόρκης.

Την Κυριακή ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο είχε επίσης ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας γι' αυτήν την συνάθροιση που διοργανώθηκε «περιφρονώντας κατάφωρα» τον νόμο.

