Απίστευτες εικόνες: 7.000 καλεσμένοι χωρίς μάσκες στον γάμο του εγγονού αρχιραβίνου στη Νέα Υόρκη

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τον μυστικό γάμο με χιλιάδες καλεσμένους που δεν φορούσαν μάσκα τον Νοέμβριο σε συναγωγή του Μπρούκλιν.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο εμφανίστηκε οργισμένος για την τελετή σε συναγωγή Χασιδιστών Εβραίων με περίπου 7.000 καλεσμένους, όπως μεταδίδει η Daily Mail. Ο Κουόμο κατήγγειλε την παραβίαση του νόμου, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεγάλη διασπορά του κορονοϊού.

«Είναι παράνομο. Ήταν επίσης ασεβές προς τους πολίτες της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Κουόμο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή. «Ο νόμος μας προστατεύει όλους. Προστατεύει εσένα, αλλά προστατεύει κι εμένα», τόνισε.

Ο Κουόμο κάλεσε τον δήμαρχο της πόλης να κάνει μια ενδελεχή έρευνα για τον γάμο που τελέστηκε στο Γουίλιαμσμπεργκ.

Βίντεο από την 8η Νοεμβρίου δείχνουν μια γεμάτη συναγωγή, εικόνες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί ενάντια στον κορονοϊό.

Cuomo blasts synagogue's 'blatant disregard for the law' and says he'll hold rabbi accountable for hosting 7,000-guest wedding https://t.co/wBYMu8CBEL pic.twitter.com/4wDZGelAi2

— Daily Mail US (@DailyMail) November 23, 2020