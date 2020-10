Ανατριχιαστικές εικόνες: Μοντέλο κράτησε ημερολόγιο με τη βάρβαρη κακοποίησή της

Η 21χρονη Anthonia Rochus έχει μια τραγική ιστορία να διηγηθεί και τη διηγείται με σοκαριστικές εικόνες.

Το πανέμορφο μοντέλο από το Βέλγιο μοιράστηκε στο Twitter το φρικιαστικό λεύκωμα που κράτησε κατά τους 18 μήνες της σχέσης της, όταν το ρομαντικό ειδύλλιο μετατράπηκε σταδιακά σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύντροφός της, που δεν κατονομάζει, την κακοποίησε πολλές φορές. Εκεί που στις αρχές της σχέσης την έραινε με δώρα, έφτασε να την ξυλοκοπεί αλύπητα.

Η Rochus βρήκε τελικά τη δύναμη να πάει στην αστυνομία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Βέλγοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως ερευνούν την υπόθεση της φερόμενης κακοποίησης, μια υπόθεση που παίζει ήδη στα μέσα της χώρας.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα τη δείχνουν με μελανιές στο πρόσωπο από τους ξυλοδαρμούς.

Η όμορφη Φλαμανδή δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν ως ένας τέλειος καλοκαιρινός έρωτας, «έρωτας με την πρώτη ματιά», όπως λέει. Εκείνος της έκανε συνεχώς δώρα και την έλουζε με κοπλιμέντα.

Σύντομα όμως η σχέση θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη. Ο σύντροφος ήταν ζηλιάρης και βίαιος, «ξαφνικά δεν μπορούσα να βάφομαι πια, δεν μπορούσα να φοράω τα ρούχα που ήθελα».

Τα πρώτα ξεσπάσματα της οργής του στρέφονταν αρχικά στα έπιπλα, αποκαλύπτει πάντα η νεαρή, κάποια στιγμή όμως έγινε βίαιος απέναντί της.

