Δανία: Δολοφονία νεαρού μιγά από ακροδεξιούς – Γονάτισαν στο λαιμό του θύματος

Ένας νεαρός μιγάς βρέθηκε δολοφονημένος στα τέλη Ιουνίου στη Δανία. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους, ο ένας εκ των οποίων είναι δεδηλωμένα «συμπαθών» ρατσιστικών κύκλων, ωστόσο η εισαγγελία απέκλεισε κάθε πιθανότητα να πρόκειται για ανθρωποκτονία με ρατσιστικά κίνητρα.

«Το έγκλημα ήταν αποτέλεσμα μιας προσωπικής διαφοράς (μεταξύ του θύματος και των δραστών). Δεν υπάρχει ρατσιστικό κίνητρο», δήλωσε η εισαγγελέας Μπέντε Πέντερσον Λουντ, που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Το θύμα, ένας 28χρονος γιος ενός Δανού και μιας Τανζανής, βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου σε ένα δασάκι, στο γραφικό νησί Μπόρνχολμ, στα ανατολικά της Κοπεγχάγης.

Ως δράστες φέρονται δύο αδελφοί ηλικίας περίπου 20 ετών, που γνώριζαν τον 28χρονο. Συνελήφθησαν και δήλωσαν ένοχοι για επίθεση, όχι όμως και για φόνο. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι μαχαίρωσαν το θύμα στο πρόσωπο και το σώμα.

Τουλάχιστον ο ένας από αυτούς γονάτισε στον λαιμό του θύματος.

«Ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς (…) έχει κάνει τατουάζ μια σβάστικα στο πόδι του και έχει εκφράσει συμπάθεια για το κίνημα της λευκής υπεροχής. Το θύμα ήταν μαύρος και για αυτό καταλαβαίνω γιατί αναρωτιέται ο κόσμος αν ήταν ή όχι ρατσιστικό έγκλημα», είπε ο Άσερ Γκρέγκερσεν, ο συνήγορος του μικρότερου αδελφού, ο οποίος δεν έχει εκφράσει κάποια «συμπάθεια» για την ακροδεξιά.

Ο Γκρέγκερσον, όπως και η εισαγγελία και η αστυνομία, διαβεβαιώνει ότι δεν επρόκειτο για έγκλημα μίσους. «Καταλαβαίνω τις υποψίες, αλλά το κοινό πρέπει να εμπιστεύεται όσα λένε οι δικηγόροι και οι αρχές και όχι να σκέφτεται ότι η αστυνομία αγνόησε το ρατσιστικό κίνητρο», είπε.

Το επιχείρημα αυτό ωστόσο δεν φαίνεται να πείθει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στη Δανία. «Δεν κάνουμε έρευνα για τα κίνητρα, όμως αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο η αστυνομία απέκλεισε τόσο γρήγορα τον ρατσισμό», σχολίασε ο εκπρόσωπος μιας αφροδανικής συλλογικότητας, ο Ρότζερ Κούρατζ Μάτισεν. «Είναι σαφές ότι οι φερόμενοι ως δράστες έχουν στενούς ναζιστικούς και ρατσιστικούς δεσμούς», πρόσθεσε.

Η εισαγγελία δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απέκλεισε το ρατσιστικό κίνητρο, επικαλούμενη το απόρρητο της έρευνας. «Δεν κλείσαμε τα μάτια απέναντι σε αυτήν την πιθανότητα, όμως είναι απίθανο», κατέληξε η Πέντερσεν Λουντ.

Τα ρατσιστικά εγκλήματα στη Δανία σχεδόν διπλασιάστηκαν στη Δανία από το 2016 μέχρι το 2018, από 140 σε 260, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας.

Shocking how there has barely been any media coverage on the death of #PhillipMbujiJohansen that took place in #Denmark. #BlackLivesMatter #RacismMustFall https://t.co/fMQWDWrl6R

— Sammy (@SammyKnowsMore) July 3, 2020