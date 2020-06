Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό: Κατέρρευσαν κτίρια, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες

Ο ισχυρός σεισμός που αναστάτωσε το Μεξικό σήμερα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες αλλά και ζημιές.

Ο σεισμός που έπληξε στις 10:29 π.μ. (τοπική ώρα) το Μεξικό και περισσότερο την Οαχάκα είχε μέγεθος 7,4 ρίχτερ ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι έφτανε τα 7,7 ρίχτερ.

Ο Alejandro Murat, κυβερνήτης της μεξικανικής πολιτείας Οαχάκα, δήλωσε στο Telemundo News σε μια ζωντανή συνέντευξη ότι κτίρια στην περιοχή της Κρουστσιτά κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί ένας άλλος.

«Δυστυχώς, κάποιος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου», δήλωσε ο Πρόεδρος Αντρέ Μανουέλ Λοπέζ Ομπραντόρ, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα.



Η PeMex, η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μεξικού, έγραψε στο Twitter ότι ένα από τα διυλιστήρια πετρελαίου της τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω του σεισμού. Η φωτιά έσβησε λίγο αργότερα. Τουλάχιστον ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της PeMex.

These are not scenes from a Sci-fi movie! This actually happened due to a huge #Earthquake in Oaxaca - México today! Swimming pool water shaking! pic.twitter.com/aJVwcGxTt5

— Vishal Verma (@VishalVerma_9) June 23, 2020