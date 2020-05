Θάνατος live στο Facebook: Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό να πέφτει νεκρός από πυρά αστυνομικών

Στον θανάσιμο πυροβολισμό του οδηγού κατέληξε αστυνομική καταδίωξη στην Ιντιανάπολις των ΗΠΑ, ενώ ο άνδρας μετέδιδε live στο Facebook, μεταδίδοντας τελικά και τον ίδιο τον θάνατό του.

Όπως γράφει η New York Post, η Αστυνομία εντόπισε τον Sean Reed να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Πολιτείας.

Ακολούθησε καταδίωξη του οχήματος επί περίπου 15 λεπτά και κάποια στιγμή ο οδηγός πήδηξε έξω από το αυτοκίνητο κι άρχισε να τρέχει πεζός ενώ οι αστυνομικοί του φώναζαν να σταματήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν ένας από τους αστυνομικούς επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον άνδρα χρησιμοποιώντας τέιζερ, εκείνος έβγαλε όπλο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών και ο οδηγός του οχήματος έπεσε νεκρός.

Ο Reed φαίνεται πως μετέδωσε live Facebook τις τελευταίες του στιγμές και τον θάνατό του σε πάνω από 4.000 θεατές.

Έπεσαν 14 πυροβολισμοί ενώ το κινητό του Reed έπεσε στο έδαφος και κατέγραφε πλέον τον ουρανό.

Φαίνεται όμως πως κατέγραψε και κάποιους που δεν είναι ορατοί από την κάμερα, που πιστεύεται πως ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι χλευάζουν τον νεκρό και γελούν.

They stood over that man body and said “it looks like it’s gone be a closed casket homie” and laughed after saying it, like what kind of sick disrespectful shit is that 😢😢😞 pic.twitter.com/KMbC6Vu6sx

