Ο «Συνταγματάρχης» Τομ γίνεται σήμερα 100 χρονών – Συγκέντρωσε σχεδόν 35 εκατ. ευρώ για τον κορονοϊό

Τα 34.403.850 ευρώ έφτασε το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει ο 100χρονος πλέον «Συνταγματάρχης» Τομ, στη Βρετανία, ο βετεράνος του πολέμου που μάζεψε λεφτά για την ενίσχυση του βρετανικού ΕΣΥ περπατώντας στον κήπο του.

Σήμερα ο Tom Moore γίνεται 100 χρονών και αναμφίβολα έχει πολλούς λόγους για να γιορτάζει.

Βάζοντας το δικό του λιθαράκι στη μάχη κατά του κορονοϊού, και στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ο Moore κατάφερε να μαζέψει χρήματα στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 συμπληρώνοντας 100 γύρους περπάτημα στον κήπο του, με σκοπό την ενίσχυση των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή.

Τον Moore ευχαρίστηκε εκ μέρους όλου του βρετανικού λαού ο Μπόρις Τζόνσον.

I want to wish @captaintommoore a very special 100th Birthday. Thank you on behalf of the whole country. pic.twitter.com/YqJxtHLCav

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 30, 2020