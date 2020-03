Αντιδράσεις στο Λας Βέγκας, έκλεισε καταφύγιο λόγω κορονοϊού κι έβαλαν τους άστεγους σε πάρκινγκ

Σφοδρή κριτική δέχονται οι αρχές του Λας Βέγκας, στις ΗΠΑ, για τις εικόνες των άστεγων της πόλης να κοιμούνται σε ανοιχτό πάρκινγκ μετά το λουκέτο σε ένα καταφύγιο αστέγων, εν μέσω της κρίσης με τον κορονοϊό.

Όπως γράφει ο Guardian, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι αρχές χρειάστηκε να βρουν επιπλέον χώρο για τους άστεγους της πόλης όταν το καταφύγιο- χωρητικότητας 500 ατόμων- έκλεισε μετά τον εντοπισμό κρούσματος κορονοϊού.

Έτσι αποφάσισαν να μετατρέψουν ένα ανοιχτό πάρκιγνκ σε αυτοσχέδιο καταφύγιο, «μοιράζοντας» τις θέσεις πάρκινγκ στους άστεγους σε απόσταση η μία από την άλλη, για να τηρήσουν τους κανόνες. Στους περισσότερους δόθηκαν και στρώματα, σε άλλους όμως όχι, και ειδικά για εκείνους υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς κλήθηκαν να κοιμηθούν στο έδαφος. Πολλοί μάλιστα βρέθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής τόνισε πως αποφασίστηκε να λειτουργήσει το προσωρινό καταφύγιο εκεί καθώς από τα δύο καταφύγια της πόλης το ένα έκλεισε και το άλλο ήταν σχεδόν πλήρες.

Due to the closure of Catholic Charities, we are joining with @CityOfLasVegas & area homeless providers to set up a temporary shelter @ Cashman Center. It will open tonight & run through April 3rd, when Catholic Charities will reopen #coronavirus #Vegas pic.twitter.com/XGWaREYbFq

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) March 28, 2020