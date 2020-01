Αεροσκάφος γλίστρησε εκτός αεροδρομίου και κατέληξε στη μέση του δρόμου

Ιρανικό αεροσκάφος με 135 επιβαίνοντες γλίστρησε από τον διάδρομο του αεροδρομίου και κατέληξε σε δρόμο χωρίς, σαν από θαύμα, να σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί στην πόλη Mahshahr στο Ιράν, όπου το αεροσκάφος των Caspian Airlines κατέληξε στη μέση του δρόμου, με τα οχήματα και τους πεζούς να «αποκλείονται» στη μία ή την άλλη πλευρά του. Το αεροσκάφος κατέληξε στο οδόστρωμα με τους τροχούς του να μην έχουν ανοίξει και δείχνει να μην έχει υποστεί σημαντική ζημιά.

Οι επιβάτες του το εγκατέλειψαν από τις πόρτες του ενώ κάποιοι βγήκαν από τις εξόδους κινδύνου και σκαρφάλωσαν στα φτερά του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έριχναν νερό.

Caspian airlines plane lands in middle of the street in Mahshahr, Iran

