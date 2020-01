Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος «χτυπάει» γυμναστήριο σχολείου, οι μαθητές τρέχουν να σωθούν

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος χτύπησε με ορμή γυμναστήριο δημοτικού σχολείου στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το ABC News, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα εν μέσω κύματος κακοκαιρίας.

Στο βίντεο φαίνονται τα παιδιά που βρίσκονταν στο γυμναστήριο να τρέχουν για να προφυλαχθούν από τον ανεμοστρόβιλο. Το αμερικανικό Μέσο αναφέρει ότι τρία παιδιά τραυματίστηκαν.

Το ακραίο φαινόμενο προκάλεσε ζημιές στο γυμναστήριο, παρασύροντας στο πέρασμά του τον πλευρικό τοίχο και σωληνώσεις του κτιρίου.

Δείτε το βίντεο:

Surveillance footage captures the moment a reported microburst slammed into the gymnasium at a North Carolina elementary school during Monday’s severe weather, with students seen sprinting for safety.

Three children were treated for injuries. https://t.co/sszgvsq5TD pic.twitter.com/MmhxApWuSy

— ABC News (@ABC) January 14, 2020