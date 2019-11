Βίντεο της τουρκικής θρησκευτικής Αρχής προκαλεί αντιδράσεις για σεξισμό

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter από τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Ζητημάτων της Τουρκίας Diyanet και προειδοποιεί για τους κινδύνους του εθισμού στα κινητά τηλέφωνα, έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις και κατηγορίες για σεξισμό και έχει δώσει αφορμή συζήτησης για την ισότητα των φύλων.

Όπως αναφέρει το BBC, η ανώτατη θρησκευτική Αρχή της Τουρκίας που έχει κρατική οντότητα, κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο υλικό στις 6 Νοεμβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται μία γυναίκα να σερβίρει τσάι στον σύζυγό της, ο οποίος ασχολείται με το κινητό του χωρίς να της δίνει σημασία. Εκείνη του φέρνει επίσης δύο κομμάτια κέικ και ένα πηρούνι, καθώς εκείνος πίνει το τσάι του και φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί την παρουσία της.

Αφού η γυναίκα κάθεται στον καναπέ δίπλα στον άνδρα της, του στέλνει το εξής μήνυμα: «Μακάρι να έδινες περισσότερη σημασία στη γυναίκα σου!».

Ο άνδρας στη συνέχεια κάθεται δίπλα της και μοιράζεται μαζί της το κέικ. Στη λεζάντα γράφει: Μην κοιτάτε το κινητό σας. Κοιτάξτε το πρόσωπο της γυναίκας σας αντ' αυτού!».

Τα μαθήματα «οικογενειακής συμπεριφοράς» θεωρήθηκαν από πολλούς ότι διαιωνίζουν παρωχημένα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων.

Το βίντεο μάλιστα προκάλεσε οργή σε χρήστες των social media σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Τουρκία, που βρίσκεται στην 130ή θέση από 149 χώρες στον κατάλογο για τον διαχωρισμό των φύλων του World Economic Forum το 2018.

«Η γυναίκα φέρνει τσάι. Η γυναίκα φέρνει κέικ. Πότε θα καταστρέψουμε επιτέλους αυτά τα στερεότυπα; Ειδικά στην εποχή μας... Έχουμε 2019» έγραψε σε tweet η δημοσιογράφος Menekse Tokyay.

«Κατά τη γνώμη μου, το άσχημο σε αυτήν την εικόνα δεν είναι μόνο ότι ο άνδρας κοιτά συνεχώς το κινητό του. Είναι επίσης ότι βάζει την γυναίκα του να τον υπηρετεί. Ελπίζω το μήνυμα από την Diyanet να στρέφεται και ενάντια σε αυτήν την ανδροκρατούμενη κουλτούρα», έγραψε ο σχολιαστής Mustafa Akyol.

Η Τουρκάλα συγγραφέας Elif Shafak εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια, καλώντας τις συμπατριώτισσές της να απορρίψουν αυτό το μήνυμα.

Dear young women of Turkey, please just ignore this utterly ridiculous and sexist video posted by the Directorate of Religious Affairs to show an ideal Turkish family (eventually). You are not domestic slaves. Enough of this patriarchal nonsense https://t.co/muxsrzuGML @t24comtr

