Φονικός σεισμός στο Ιράν: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 120 τραυματίες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 120 τραυματίστηκαν από τον σεισμό ο οποίος έπληξε το βορειοδυτικό Ιράν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο κύριος σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών, είχε επίκεντρο μια περιοχή 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ταμπρίζ και το εστιακό του βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το σεισμολογικό κέντρο του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης.

Ακολουθήθηκε από πέντε μετασεισμικές δονήσεις μεταξύ 4,0 και 4,8 βαθμών από τις 22:50 ως τις 01:40 [τοπικές ώρες· 03:20 και 07:10 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Τουρκμαντσάι, σύμφωνα με δεδομένα του ίδιου ινστιτούτου.

Σε δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στην κρατική τηλεόραση, ο κυβερνήτης της επαρχίας Μοχαμέντ Ρεζά Πουρμοχαμαντί τόνισε, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, πως κατά τις ως τώρα πληροφορίες 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και καταστράφηκαν «30 σπίτια». Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, άλλοι 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένας πρώτος απολογισμός που είχε μεταδοθεί νωρίτερα έκανε λόγο για 3 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 41 χωριά αλλά οι υλικές ζημιές, που κατά τις πρώτες εκτιμήσεις είναι περιορισμένες, επικεντρώνονται σε δύο κοινότητες, πάντα σύμφωνα με τη δημόσια ιρανική τηλεόραση.

Πολλοί κάτοικοι των ορεινών περιοχών που επλήγησαν βγήκαν από τα σπίτια τους μετά την πρώτη δόνηση.

Περί τις 05:30 το πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι πολλοί πολίτες γύρισαν στα σπίτια τους και η κατάσταση έμοιαζε να εξομαλύνεται μετά τον αρχικό πανικό.

Το Ιράν, πάνω από πολλές τεκτονικές πλάκες, διαπερνάται από πολλά ρήγματα και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή.

A magnitude 5.9 earthquake hit Iran's East Azerbaijan province in the early hours of Friday, killing at least five people and injuring 320 persons . pic.twitter.com/l9bs6BDug0

— Hami Hamedi (@HamediHami) 8 Νοεμβρίου 2019