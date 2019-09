Αυτοπυρπολήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας που δεν της επέτρεπαν να μπει σε γήπεδα

Στα τραύματά της υπέκυψε μια γυναίκα στο Ιράν, η οποία αυτοπυρπολήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφού συνελήφθη από τις Αρχές της χώρας, επειδή προσπάθησε να μπει κρυφά σε ένα γήπεδο, μεταμφιεσμένη σε άνδρα.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Shafaqna, η 30χρονη -γνωστή με το παρατσούκλι «Γαλάζιο Κορίτσι», από τα χρώματα της αγαπημένης της ομάδας, της Εστεγλάλ- πέθανε τη Δευτέρα (09/09) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Είχε αυτοπυρποληθεί έξω από το δικαστήριο, καθώς φοβόταν ότι θα την καταδίκαζαν σε εξάμηνη φυλάκιση, μια κίνηση απελπισίας που προκάλεσε κατακραυγή σε όλον τον κόσμο.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 η είσοδος στα στάδια απαγορεύεται για τις Ιρανές όταν παίζουν ανδρικές ομάδες. Στις αλλοδαπές επιτρέπεται υπό όρους.

«Αυτό που συνέβη στη Σαχάρ Χονταγιαρί είναι αποκαρδιωτικό», σχολίασε ο Φίλιπ Λούθερ, ο διευθυντής του τμήματος ερευνών για τη Μέση Ανατολή της Διεθνούς Αμνηστίας. «Το μοναδικό έγκλημά της ήταν ότι ήταν γυναίκα σε μια χώρα όπου οι γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η FIFA, η οποία ασκεί πιέσεις στο Ιράν για να άρει την απαγόρευση, εξέφρασε τη λύπη της για την «τραγωδία» και συλλυπήθηκε την οικογένεια και τους φίλους της Σαχάρ.

Την αλληλεγγύη της στην οικογένεια της Χονταγιαρί εξέφρασε και η Ρόμα. «Τα χρώματα της Ρόμα είναι το κίτρινο και το κόκκινο, όμως σήμερα η καρδιά μας αιμορραγεί στα μπλε για τη Σαχάρ Χονταγιαρί. Το πανέμορφο παιχνίδι υποτίθεται ότι μας ενώνει, δεν μας χωρίζει. Τώρα είναι η ώρα να επιτραπεί σε όλους στο Ιράν να απολαμβάνουν μαζί τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναπαύσου εν ειρήνη, Γαλάζιο Κορίτσι», ανέφερε η ανάρτηση της ομάδας στο Twitter.

#ASRoma is yellow & red but today our heart bleeds blue for Sahar Khodayari. The beautiful game is meant to unite us, not divide us – that’s why we set up @ASRoma_Persian last year. Now it’s time for everyone in Iran to be allowed to enjoy football matches together. RIP #BlueGirl pic.twitter.com/twB6KDvkJS

— AS Roma English (@ASRomaEN) 10 Σεπτεμβρίου 2019