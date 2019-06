Έδεσαν μουσουλμάνο σε πάσαλο στην Ινδία, τον βασάνισαν και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου

Έντεκα άτομα συνέλαβε η αστυνομία στην Ινδία για τον θάνατο ενός μουσουλμάνου, τον οποίο βασάνισαν, ξυλοκόπησαν και ανάγκασαν να φωνάζει ινδουιστικά συνθήματα.

Οι αρχές έθεσαν επίσης σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικούς για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το λιντσάρισμα του Τάμπρεζ Ανσάρι, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδία.

Οι εικόνες, οι οποίες γυρίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο φτωχό κρατίδιο Τζαρκάντ, στην ανατολική Ινδία, δείχνουν τον 24χρονο άνδρα να κλαίει και να ικετεύει τους βασανιστές του την ώρα που αυτοί τον υποχρεώνουν να φωνάζει «Ζήτω ο Θεός Ράμα!», σύνθημα που χρησιμοποιούν συνήθως οι ριζοσπάστες ινδουιστές, όπως περιγράφει το ΑΜΠΕ.

Ο Ανσάρι κατηγορήθηκε από χωρικούς ότι έκανε διάρρηξη. Στη συνέχεια τον έδεσαν σε έναν πάσσαλο και τον ξυλοκοπούσαν για 12 ώρες, προτού η αστυνομία τον οδηγήσει αρχικά στη φυλακή και στη συνέχεια τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου το Σάββατο υπέκυψε στα τραύματά του.

One more Mob Lynching, Jharkhand.

Tabrez Ansari aka Sonu was brutally thrashed by Mob in suspicion of theft.

When he told his name to Mob, then Mob beaten him up brutally, Yesterday he died in Hospital.

Welcome to Modi's Hindu Rashtra 2.0

Part 1

1/n pic.twitter.com/Arw4rkBCnq

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ آصِف (@imMAK02) 23 June 2019