Επίδειξη ισχύος από τις ΗΠΑ με δύο αεροπλανοφόρα στη Μεσόγειο

Δύο αεροπλανοφόρα έχει ταυτόχρονα στη Μεσόγειο ο 6ος αμερικανικός στόλος, σε περιπολία και επιχειρήσεις.

Σε ανάρτηση στο Twitter φαίνονται τα δύο πανίσχυρα σκάφη, που μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα το καθένα, δηλαδή μια αεροπορική δύναμη μεγαλύτερη από πολλών αεροποριών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, να συνοδεύονται από αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, της Βρετανίας και φρεγάτες της Γαλλίας.

Σε δεύτερη ανάρτηση ο 6ος στόλος χαρακτηρίζει τα δύο αεροπλανοφόρα «δυναμικό δίδυμο» (Dynamic duo) και τονίζει πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιδεικνύει με αυτό τον τρόπο την δέσμευσή του στην σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής.

????#DynamicDuo operating side-by-side in #Europe - #USSAbrahamLincoln & USS John C. @Stennis74 CSGs conduct dual carrier ops in #Med – demonstrating our @USNavy's commitment to security & stability in the region. #SteadyPresence #DeterAggression #Power4Peace pic.twitter.com/RgOM2bfYOB

