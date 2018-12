Οι πρώτες φωτογραφίες του InSight χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας

Tο διαστημικό επιστημονικό σκάφος InSight της NASA βρίσκεται από τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στον Άρη και όλα δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση, για να κάνει τη δουλειά για την οποία προορίστηκε. Είναι εξοπλισμένο με δύο φωτογραφικές μηχανές και έχει ήδη στείλει στη Γη κάποιες φωτογραφίες από τη στιγμή που προσεδαφίστηκε στον «κόκκινο πλανήτη».

Όπως ενημερώνει η NASA μέσω του ειδικού λογαριασμού Twitter, όλα πάνε καλά και μάλιστα χθες, όπως ήταν προγραμματισμένο, αφαιρέθηκε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μία φωτογραφική μηχανή. Έτσι, έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες από τον Άρη, χωρίς… φίλτρο.

Στις δύο νέες φωτογραφίες, λοιπόν, βλέπουμε το έδαφος κάτω από την κάμερα της βάσης, ενώ στην άλλη διακρίνεται η φωτογραφική μηχανή, η οποία είναι τοποθετημένη σε έναν βραχίονα.

Δείτε τις φωτογραφίες από το InSight:

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq

— NASAInSight (@NASAInSight) 29 Νοεμβρίου 2018