Πρόστιμα συνολικού ύψους 936 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή σε έξι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες -Eni, Esso, Ip, Q8, Saras και Tamoil- για σχηματισμό καρτέλ σε σχέση με την πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα στην Ιταλία.

Η Αρχή ανακοίνωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες «εφάρμοζαν παράλληλες αυξήσεις των τιμών -οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνέπιπταν- έπειτα από άμεση ή έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους», σύμφωνα με το bluewin.ch.

Η έρευνα έδειξε ότι το καρτέλ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020 και συνεχίστηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 336.214.660 ευρώ, επιβλήθηκε στον ενεργειακό κολοσσό, Eni.