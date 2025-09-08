Στην κωμόπολη Ριβάλτα, στη βόρεια Ιταλία, τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του διάσημου σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στο Μιλάνο.

Η τελετή πραγματοποιείται σε στενό, ιδιωτικό κύκλο, με την παρουσία της οικογένειάς του και λίγων στενών συνεργατών από τον οίκο μόδας που ίδρυσε. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι προσήλθαν στο Θέατρο Αρμάνι στο Μιλάνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα δημιουργό.

Η Ριβάλτα, γενέτειρα του Αρμάνι το 1934, φιλοξενεί σήμερα την τελευταία του κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τέλος της τελετής, η σορός του θα αποτεφρωθεί.

Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, ο εφημέριος της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς που έπλασε ο Θεός. Έζησε αυτή την εμπειρία με την αριστοκρατική απλότητα που τον διέκρινε. Η φύση συχνά πληγώνεται, μα εκείνος βοήθησε στην αναγέννησή της.»