Άτυπος πόλεμος είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν με αφορμή το πρόσφατο μακελειό στο Κασμίρ, με το Νέο Δελχί να πραγματοποιεί πυραυλικές επιθέσεις και αεροπορικές επιδρομές.

Η ινδική στρατιωτική επιχείρηση ονομάζεται Sindoor, που είναι το βερμίλιο, κόκκινο χρώμα που φοράει μια παντρεμένη γυναίκα στη μεσαία χωρίστρα της γραμμής των μαλλιών της, υποδεικνύοντας την οικογενειακή της κατάσταση.

Επίσημα έχουν σκοτωθεί 26 Πακιστανοί μέχρι στιγμής, με τους βομβαρδισμούς να σημειώνονται σε έξι μεγάλες πόλεις του Πακιστάν, αλλά και στην επαρχία του Κασμίρ. Οι πακιστανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πολλά ινδικά μαχητικά, ενώ επίσημα τουλάχιστον τρία έχουν καταρριφθεί.

Το Al Jazeera σχολιάζοντας τις εχθροπραξίες τις χαρακτήρισε ως τις χειρότερες μετά τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ινδική επίθεση είναι η απάντηση στη φονική επίθεση της 22ας Απριλίου εναντίον τουριστών στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ στο Παχαλγκάμ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άτομα.

Μια ένοπλη ομάδα με την ονομασία Μέτωπο Αντίστασης (TRF), η οποία διεκδικεί την ανεξαρτησία του Κασμίρ, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Παχαλγκάμ. Η Ινδία ισχυρίζεται ότι το TRF είναι παρακλάδι της ένοπλης ομάδας Lashkar-e-Taiba (LeT) με έδρα το Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ έχει αρνηθεί την εμπλοκή του στην επίθεση στο Παχαλγκάμ και έχει ζητήσει ουδέτερη έρευνα για το περιστατικό.

Ωστόσο, μετά την επίθεση, η Ινδία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη Συνθήκη για τα ύδατα του Ινδού, στην οποία βασίζεται το Πακιστάν για την υδροδότησή του. Το Πακιστάν απάντησε απειλώντας να αναστείλει τη συμμετοχή του στη Συμφωνία της Σίμλα, ένα σύμφωνο που υπογράφηκε το 1972 μετά τον ινδοπακιστανικό πόλεμο. Και οι δύο χώρες έχουν επίσης μειώσει τις διπλωματικές τους σχέσεις και η καθεμία έχει απελάσει τους πολίτες της άλλης.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αεροπορικές επιθέσεις της Ινδίας στο Πακιστάν ή στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ορισμένα από αυτά τα χτυπήματα είχαν ως στόχο μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα. Το Muridke βρίσκεται δίπλα στη Λαχόρη, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη του Πακιστάν. Οι Sialkot και Bahawalpur είναι επίσης μεγάλες πόλεις. Πολλές από τις τοποθεσίες που επιλέχθηκαν ως στόχοι από την Ινδία έχουν επίσης ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Νέου Δελχί. Συγκεκριμένα:

Το Muridke είναι μια πόλη στην περιφέρεια Sheikhupura του Punjab, γεμάτη με μνημεία ιστορικής μνήμης από την εποχή των Mughal, των Mauryan και των Gupta.

Επίσης, η πόλη σύμφωνα με την Ινδία και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, φιλοξενεί την έδρα της Jamat-ud-Dawa, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που το Νέο Δελχί επιμένει ότι είναι βιτρίνα της LeT.

BIG: It appears India indeed lost a Rafale fighter jet tonight, shot down by Pakistan.



Locals in Aklian Kalan village, Punjab, filmed parts of a French MICA missile still attached to its launcher— just 20 km from Bathinda AFS, home to No. 17 Rafale & No. 380 NETRA squadrons. pic.twitter.com/ylTA6KGW3l