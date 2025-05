Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν – εκ των οποίων τρία σοβαρά – όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Στουτγκάρδης.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «τραγικό τροχαίο ατύχημα» και αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης ή σκόπιμης ενέργειας.

Terror in Germany, again?



A man driving a black Mercedes G-Class has plowed into a crowd on Charlottenstrasse near the Olgaeck tram stop in Stuttgart.



The man has reportedly been apprehended by police.



Three people are dead.



Ο οδηγός, ένας 42χρονος Γερμανός, έχει ήδη συλληφθεί.

Το ατύχημα συνέβη στις 18:50 (ώρα Ελλάδος) σε πολυσύχναστο σημείο της Στουτγάρδης και, σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του Mercedes G-Class SUV προσπαθώντας να στρίψει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ομάδα πεζών, ανάμεσα στους οποίους και μια γυναίκα η οποία έσπρωχνε καρότσι. Μεταξύ των τραυματιών αναφέρεται επίσης ένα παιδί.

BREAKING:



A man driving a G-Class Mercedes plowed into a large group of people waiting at a tram stop in Stuttgart, Germany.



6 people are wounded.



