Ο Καναδάς, ο οποίος ασκεί για αυτό το έτος την εκ περιτροπής προεδρία της G7, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετάσχει στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Αλμπέρτα του δυτικό Καναδά, δήλωσε σήμερα μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του την Παρασκευή, συνομίλησε με τον Ζελένσκι και «τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο στην Αλμπέρτα», μια καναδική επαρχία, είπε η εκπρόσωπος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε χθες Κυριακή με ανάρτηση στο X ότι είχε «μια καλή συνομιλία με τον κ. Κάρνεϊ», λέγοντας ότι ο τελευταίος «έθεσε τα σωστά σημεία σχετικά με την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα», αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ανέφερε ότι έλαβε πρόσκληση για να παραστεί στη φετινή σύνοδο της Ομάδας των Επτά.

I spoke with Canada’s Prime Minister @MarkJCarney. It was a good and substantive conversation covering many important topics.



I congratulated him on his assumption of office and thanked Canada for its assistance, particularly for the defense packages and support of our energy… pic.twitter.com/53MKpd1ypm